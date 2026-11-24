Số thanh thiếu niên liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 7 thanh thiếu niên cùng nhiều hung khí liên quan. Tiếp tục xác minh, Công an xã đã triệu tập, làm việc với 18 thanh thiếu niên có liên quan. Bước đầu, các cá nhân liên quan khai do mâu thuẫn nên lôi kéo nhiều thanh thiếu niên cùng chuẩn bị hung khí để tham gia đánh nhau. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan Công an tỉnh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em; kịp thời nắm bắt các mối quan hệ, biểu hiện bất thường và việc sử dụng mạng xã hội của con em mình.