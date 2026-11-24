Ngăn chặn 2 nhóm 'báo làng' đánh nhau
Qua công tác nắm tình hình, khoảng 21 giờ 30 ngày 21-11, Công an xã Hà Linh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại địa bàn thôn Tân Kiều (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh).
Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 7 thanh thiếu niên cùng nhiều hung khí liên quan. Tiếp tục xác minh, Công an xã đã triệu tập, làm việc với 18 thanh thiếu niên có liên quan. Bước đầu, các cá nhân liên quan khai do mâu thuẫn nên lôi kéo nhiều thanh thiếu niên cùng chuẩn bị hung khí để tham gia đánh nhau. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cơ quan Công an tỉnh khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý, giáo dục con em; kịp thời nắm bắt các mối quan hệ, biểu hiện bất thường và việc sử dụng mạng xã hội của con em mình.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ngan-chan-2-nhom-bao-lang-danh-nhau-post361443.html