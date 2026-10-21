Ngăn chặn 2 học sinh có dấu hiệu bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê

Trước đó, Công an xã Mường Khương nhận được đề nghị phối hợp, hỗ trợ từ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở về việc một học sinh có dấu hiệu bỏ học để đi làm thuê. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mường Khương đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp cần thiết và phối hợp đưa hai chị em là cháu M.T.M (SN 2010) và M.S.C (SN 2011, cùng trú tại thôn Bản Phố, xã Pha Long) về trụ sở làm việc khi cả hai đang đón xe từ Mường Khương đi Bắc Ninh.

Tại cơ quan Công an, hai cháu cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đi làm việc tại Trung Quốc, bản thân còn thiếu hiểu biết nên đã nảy sinh ý định đến Bắc Ninh tìm việc làm thuê. Công an xã Mường Khương đã kiên trì tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về độ tuổi lao động; đồng thời phân tích những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra khi tự ý rời khỏi địa phương, bỏ học đi làm xa, đặc biệt là nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột sức lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người thông qua mạng xã hội và các lời mời gọi việc làm thiếu minh bạch.

Công an xã Mường Khương bàn giao hai cháu cho đại diện nhà trường để quản lý, giáo dục, động viên tinh thần.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, hai cháu đã nhận thức được những rủi ro từ quyết định của mình, cam kết tiếp tục học tập và không tái diễn sự việc. Công an xã Mường Khương đã bàn giao hai cháu cho đại diện nhà trường để tiếp tục phối hợp quản lý, giáo dục, động viên các em ổn định tư tưởng và duy trì việc học tập.

Qua vụ việc, Công an xã Mường Khương khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường và người dân cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của con em, nhất là những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ. Khi phát hiện học sinh có biểu hiện bỏ học, tự ý rời khỏi địa phương hoặc liên hệ tìm việc làm qua mạng xã hội với những lời mời gọi hấp dẫn, cần kịp thời trao đổi với gia đình, nhà trường và cơ quan Công an để phối hợp xác minh, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn.

Đối với học sinh, cần nâng cao cảnh giác trước những lời rủ rê đi làm thuê không rõ địa chỉ, người sử dụng lao động và điều kiện làm việc; tuyệt đối không tự ý đi xa khi chưa có sự đồng ý, quản lý của gia đình. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi dụ dỗ, lừa đảo hoặc mua bán người, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Việc chủ động phát hiện, xử lý vụ việc thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công an xã Mường Khương trong công tác nắm tình hình địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự, quản lý, giáo dục thanh thiếu niên và phối hợp với nhà trường, gia đình phòng ngừa các nguy cơ xâm hại trẻ em, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, nhất là tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.