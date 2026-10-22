Ngăn chặn 2 bé gái 'đi làm ăn xa'

Công an xã tuyên truyền cho gia đình và bé gái cảnh giác trước những lời dụ dỗ đi làm ăn xa.

Trước đó, Công an xã Kon Đào nhận tin báo về việc hai em Y.T. (2013) và Y.T.M. (2012) có dấu hiệu bị dụ dỗ đi làm ăn xa ở miền Bắc nên lập tức xác minh các thông tin liên quan và hành trình di chuyển của các em. Công an xã Kon Đào xác định hai em nhỏ đang đi xe khách ra tỉnh Hưng Yên nên thông tin, phối hợp với Phòng CSGT- Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời tiếp cận, đưa được T. và M. về địa phương an toàn. Công an xã Kon Đào đã gặp gỡ, làm việc với phụ huynh và hai em Y.T., Y.T.M. để làm rõ các thông tin liên quan, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở các em cảnh giác trước những lời dụ dỗ đi làm ăn xa khi chưa được gia đình và cơ quan chức năng kiểm chứng.