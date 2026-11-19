Chủ động ngăn bụi

Những ngày này, tại công trường dự án mở rộng đường Thân Nhân Trung (đoạn từ cầu Mỹ Độ đến Trường Trung học cơ sở Mỹ Độ), phường Đa Mai, hoạt động thi công diễn ra khẩn trương. Quá trình đào đắp, vận chuyển vật liệu khó tránh khỏi việc phát sinh bụi, nhất là trong những ngày hanh khô, có gió. Để giảm ảnh hưởng đến môi trường, chủ đầu tư, nhà thầu bố trí xe tưới nước, nhân công sử dụng vòi phun tại khu vực thi công, thường xuyên làm ẩm mặt đường, hạn chế bụi cuốn vào không khí.

Nhà thầu sử dụng xe tưới nước tại công trường dự án mở rộng đường Thân Nhân Trung, phường Đa Mai.

Dự án mở rộng đường Thân Nhân Trung có tổng mức đầu tư gần 220 tỷ đồng, cải tạo, mở rộng khoảng 420,9 m mặt đường cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật liên quan. Đến đầu tháng 11/2026, dự án đạt khoảng 50% khối lượng. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu duy trì các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công, bảo đảm an toàn giao thông, không để hoạt động xây dựng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 295 thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Trong nhóm nhiệm vụ bảo vệ môi trường không khí, thành phố xác định tập trung kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông, xây dựng và khai thác khoáng sản; tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, kiểm soát bụi; phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, gắn nhiệm vụ với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Tại công trường thi công hạ tầng Cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, việc kiểm soát bụi và bùn đất được triển khai ngay từ cổng ra, vào. Dự án có quy mô khoảng 75 ha, nhà thầu tổ chức hai mũi thi công san nền, đường giao thông nội bộ và hệ thống thoát nước. Hàng nghìn mét khối đất được vận chuyển mỗi ngày, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Chủ đầu tư đã chi khoảng 300 triệu đồng xây dựng cầu, hệ thống máng rửa xe tại cổng công trường; bố trí hai nhân công sử dụng vòi cao áp làm sạch phương tiện, kết hợp tưới nước khu vực cổng và đường nội bộ.

Không chỉ tại các công trình xây dựng, chủ các điểm khai thác đất san lấp cũng chủ động thực hiện các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hà Anh City là một trong những doanh nghiệp có khối lượng cung ứng đất lớn cho các dự án. Công ty được cấp phép khai thác tại xã Đồng Kỳ và phường Bố Hạ. Điểm đáng chú ý trong cách làm của doanh nghiệp là xử lý cả nguy cơ phát sinh bụi sau công đoạn rửa xe. Thay vì để phương tiện tiếp tục di chuyển qua đường đất sau khi vệ sinh, Công ty đã đầu tư khoảng 1 tỷ đồng bê tông hóa tuyến đường nối từ khu vực máng rửa xe đến đường giao thông. Giải pháp này vừa hạn chế bùn đất bám theo bánh xe, vừa ngăn bụi cuốn lên từ mặt đường, khắc phục tình trạng tái ô nhiễm ngay sau khi phương tiện được làm sạch. Ông Tạ Quang Ninh, Phó Giám đốc Công ty cho biết: "Doanh nghiệp bố trí 3 xe bồn thường xuyên tưới nước tại khu vực khai thác và các tuyến đường vận chuyển; lắp đặt máy phun sương ngay lối vào mỏ. Yêu cầu các đơn vị vận tải phải che phủ bạt kín thùng xe, vệ sinh phương tiện trước khi lưu thông, không để đất đá rơi vãi dọc đường".

Tại mỏ đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Dũng Bích, phường Kép, doanh nghiệp lắp camera giám sát phương tiện ra vào, bố trí máng nước làm sạch bánh xe. Những trường hợp xe không che phủ bạt kín đều được nhắc nhở, yêu cầu khắc phục trước khi tiếp tục vận chuyển.

Kiểm soát chặt chẽ

Thực tế triển khai tại các công trường, mỏ khai thác cho thấy, bên cạnh những đơn vị chủ động đầu tư, thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường, vẫn còn tình trạng xe chở vật liệu không che phủ kín, làm rơi vãi đất đá; một số công trường chưa duy trì việc tưới nước, vệ sinh đường.

Xe chở đất đi qua máng rửa tại Cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện.

Để chấn chỉnh, tháng 12/2025, Chủ tịch UBND thành phố ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công; lắp đặt hệ thống che chắn, phun nước giảm bụi, bố trí khu vực rửa xe trước khi phương tiện rời công trường. Xe vận chuyển vật liệu phải che phủ kín, không để đất, cát rơi vãi; không tập kết vật liệu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Trước đó, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 295 thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Trong nhóm nhiệm vụ bảo vệ môi trường không khí, thành phố xác định tập trung kiểm soát nguồn phát thải từ giao thông, xây dựng và khai thác khoáng sản; tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, kiểm soát bụi; phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, gắn nhiệm vụ với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Cùng với việc ban hành các quy định, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố được thành lập nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả trong và ngoài phạm vi công trường; xem xét yêu cầu tạm dừng thi công nếu tiếp tục tái phạm. Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý phương tiện chở vật liệu không che phủ bạt, để đất đá rơi xuống lòng đường. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố), 10 tháng qua, đơn vị xử phạt 2.395 lượt xe vận chuyển đất không che kín bạt, để đất đá rơi xuống lòng đường với số tiền gần 7,2 tỷ đồng.

Tại cơ sở, nhiều xã, phường cũng chủ động siết chặt quản lý hoạt động xây dựng, khai thác và vận chuyển vật liệu. Trước tình trạng phương tiện chở khoáng sản gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm bởi bụi đất, ngày 29/10/2026, UBND phường Bố Hạ tổ chức hội nghị về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Ông Nguyễn Đức Dương, Chủ tịch UBND phường Bố Hạ cho biết: "Địa phương đã quán triệt các chủ đầu tư, chủ mỏ và đơn vị vận tải chấp hành nghiêm quy định, chú trọng che phủ bạt kín thùng xe, vệ sinh phương tiện, tưới nước tại khu vực khai thác và các tuyến đường vận chuyển". Công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Các doanh nghiệp khai thác, đơn vị vận tải cũng cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo vệ môi trường.

Giữ gìn môi trường tại các công trình xây dựng, mỏ khai thác đất san lấp không thể chỉ thực hiện theo đợt mà phải trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi chủ đầu tư, nhà thầu và doanh nghiệp. Cùng với ý thức tự giác, việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm vi phạm sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường sống của người dân.