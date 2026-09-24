Ngăn bạo lực học đường từ những điều nhỏ nhất

Những tình huống gần gũi được đưa ra để học sinh cùng trao đổi

Học cách dừng lại trước mâu thuẫn

Ở tuổi học trò, một câu nói thiếu suy nghĩ, lần trêu chọc quá giới hạn hay một bình luận trên mạng cũng có thể khơi lên mâu thuẫn. Đáng lo hơn, những va chạm trên không gian mạng đôi khi tiếp tục kéo theo xung đột ngoài đời thực.

Trong hoạt động ngoại khóa được Trường THCS Trưng Vương (phường Tiến Thành) tổ chức mới đây, nhà trường đã phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục pháp luật và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn. Những tình huống gần gũi được đưa ra để học sinh cùng trao đổi, như khi bị bạn trêu chọc quá mức thì làm gì? Chứng kiến bạn bị bắt nạt nên ứng xử ra sao? Có nên quay, chia sẻ hình ảnh về một vụ việc lên mạng...

Từ đó, học sinh được hướng dẫn cách bình tĩnh, không đáp trả bằng bạo lực, không cổ vũ hay phát tán vụ việc và tìm đến thầy cô, cha mẹ khi cần hỗ trợ. Em Nguyễn Đào Ngọc Thảo, học sinh lớp 9.5 chia sẻ: “Khi tham gia buổi ngoại khóa, em hiểu hơn những tác động của bạo lực học đường và biết mình cần bình tĩnh khi gặp mâu thuẫn, tìm sự giúp đỡ của thầy cô, cha mẹ, thay vì tự giải quyết theo cách tiêu cực”.

Hoạt động ngoại khóa tại Trường THCS Trưng Vương

Theo ông Phạm Thái Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, phòng, chống bạo lực học đường cần bắt đầu từ cách học sinh giao tiếp, ứng xử hằng ngày. Vì vậy, nhà trường lồng ghép nội dung này trong sinh hoạt lớp, dưới cờ, môn học và hoạt động trải nghiệm. Cùng với đó, phối hợp với phụ huynh giáo dục kỹ năng giao tiếp, giải quyết mâu thuẫn trong học sinh. Điểm mới trong năm học 2026 - 2027, nhà trường thành lập Ban Phòng, chống bạo lực học đường để tiếp nhận thông tin, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan.

Từ khu nội trú, giữ gìn tình bạn

Còn tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (phường Hàm Thắng), công tác phòng ngừa bạo lực học đường được chú trọng bởi học sinh học tập, ăn ở và sinh hoạt cùng nhau hằng ngày. Trong chương trình chào cờ với chủ đề “Chung tay phòng, chống bạo lực học đường”, lực lượng Công an phường Hàm Thắng chia sẻ với học sinh những quy định pháp luật, tình huống thường gặp và hậu quả của hành vi bạo lực. Sau những nội dung tuyên truyền, nhà trường hướng học sinh đến những cách ứng xử gần gũi như tôn trọng bạn bè, không xúc phạm hay cô lập người khác, biết chia sẻ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ.

Cô Đặng Ngọc Thanh Vân - Bí thư Đoàn trường cho rằng, với học sinh nội trú, việc phòng ngừa bạo lực học đường càng cần được duy trì thường xuyên bởi các em có nhiều thời gian sinh hoạt cùng nhau ngoài giờ học. “Nhà trường chú trọng cách tuyên truyền gần gũi để học sinh hiểu và tự điều chỉnh hành vi, chứ không chỉ nghe rồi để đó. Khi các em biết tôn trọng nhau, biết chia sẻ và giải quyết bất đồng bằng lời nói, nhiều mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ từ sớm”, cô Vân chia sẻ.

Học sinh trả lời các tình huống thường gặp

Cùng với đó, Ban tư vấn tâm lý học đường, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản lý của trường thường xuyên nắm bắt tâm tư học sinh, kịp thời hỗ trợ những vấn đề về tâm lý, quan hệ bạn bè và kiểm soát cảm xúc. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được duy trì để tăng sự gắn kết trong học sinh.

Phòng, chống bạo lực học đường không chỉ là ngăn một vụ việc xảy ra, mà còn là quá trình hình thành cách ứng xử cho học sinh từ những điều nhỏ nhất. Khi các em biết kiềm chế, tôn trọng sự khác biệt, biết xin lỗi và tìm kiếm sự giúp đỡ, những mâu thuẫn sẽ có thêm cơ hội được tháo gỡ trước khi trở thành xung đột.

Chúng tôi muốn các em hiểu rằng khi có mâu thuẫn, điều cần làm trước tiên không phải là tìm cách hơn thua mà là biết dừng lại và tìm người có thể giúp mình. Ông Phạm Thái Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương