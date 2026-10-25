Ngắm Wuling Macaron - xe điện 5 cửa, chạy 300 km, giá 339 triệu đồng

Wuling Mini EV Macaron là một trong 4 dòng xe điện mới vừa được Wuling cùng TMT Group giới thiệu đến khách hàng Việt Nam. So với thế hệ tiền nhiệm, mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ cải thiện kích thước và tầm hoạt động, tăng giá bán. Mẫu xe trong bài được bọc vải ở ngoại thất phục vụ mục đích trưng bày.

Các kích thước dài x rộng x cao của Wuling Mini EV Macaron lần lượt 3.260 x 1.510 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.190 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, xe đã dài hơn và rộng hơn, tuy nhiên giảm chiều cao. Thay đổi này giúp Wuling Mini EV Macaron đủ không gian để chuyển thành xe 5 cửa, thay vì 3 cửa như bản tiền nhiệm.

Tổng thể xe cũng trở nên mềm mại hơn theo hướng tương tự Bingo, không còn giữ thiết kế nghiêng về dạng hộp như ở bản cũ. Đèn chiếu sáng chính và đèn hậu ở đuôi thay đổi họa tiết.

Không gian nội thất Wuling Mini EV Macaron khá cơ bản, ở mức đủ dùng.

Các màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đặt nổi trên táp-lô. Vô lăng tròn 2 chấu với khá ít phím bấm chức năng.

Các chi tiết núm xoay điều chỉnh hệ thống điều hòa, cửa gió điều hòa 2 bên có thiết kế tròn.

Khu vực giữa 2 ghế trước bố trí cần số điện tử dạng núm xoay.

Wuling Mini EV Macaron tiếp tục bố trí 2 hàng ghế, tối đa 4 người ngồi. Hàng ghế sau có độ ngả lưng ghế khá lớn, có thể gập 50:50 để tối ưu không gian chở hàng.

Wuling Mini EV Macaron được trang bị motor điện 30 kW, cho công suất tối đa 85 Nm, tốc độ tối đa 100 km/h. Phạm vi hoạt động tối đa của xe đạt 205-300 km tùy phiên bản. Xe sử dụng chuẩn sạc CCS2, mất khoảng 35 phút để sạc lại 30-80% dung lượng pin với trụ DC 30 kW. Khi sạc AC, thời gian nạp lại 20-100% pin là khoảng 3,5 giờ.

Với giá bán 279-339 triệu đồng, Wuling Mini EV Macaron tiếp tục cạnh tranh trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ cùng VinFast VF 3 (285-296 triệu đồng), Bestune Xiaoma (199 triệu đồng). Lợi thế của Wuling Mini EV Macaron là thiết kế 5 cửa duy nhất trong phân khúc. Hạ tầng trạm sạc TMT-Egreen cần thêm thời gian để hoàn thiện sẽ là một trong những thách thức dành cho mẫu xe điện Wuling.