Ngắm vòng 1 ngoại cỡ của siêu mẫu Playboy 'thề' chỉ yêu Man United

Ngoài việc nổi danh là siêu mẫu Playboy tiếng tăm thì mỹ nhân sinh năm 1991 này còn được biết đến với tư cách là fan cuồng của Man United.

Ngoài việc được chú ý nhờ vòng 1 ngoại cỡ, Lindsey Pelas còn được biết đến với tư cách một nghệ sĩ đa tài của làng giải trí xứ sở cờ hoa. Cô vừa làm người mẫu ảnh, vừa tham gia đóng phim, làm MC.

Trong quá khứ, Lindsey Pelas từng có thời gian qua lại với Calum Best - con trai cố danh thủ George Best. Dù đã chia tay, nhưng nhiều người còn đùa rằng mỹ nhân 26 tuổi này yêu Man United vì để tưởng nhớ tới ‘bố chồng hụt’ (George Best là huyền thoại Man United).

Chùm ảnh nóng bỏng về Lindsey Pelas:

Hữu Chí