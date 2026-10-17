Ngắm voi hoang dã Sri Lanka dưới hoàng hôn

Cảnh voi nô đùa giữa thảo nguyên.

Mùa voi hội tụ

Tháng 10-2026 cao điểm mùa khô là thời điểm lý tưởng cho những đại gia đình voi cả trăm con kiếm ăn bên mặt hồ rộng lớn và thảo nguyên xanh ngút ngàn tại các vườn quốc gia ở Sri Lanka. Hiện tượng tự nhiên nổi tiếng ở Sri Lanka này được gọi là “The Gathering” - tức “mùa voi hội tụ” với 200-300 cá thể voi hoang dã thuộc nhiều đàn, gia đình voi khác nhau cùng tập trung về một địa điểm có nguồn nước và thức ăn lý tưởng cùng “bồi bổ”, gặp gỡ và cả tìm kiếm “bạn đời”.

Mùa voi hội tụ ở Sri Lanka là một trong những trải nghiệm du lịch sinh thái hàng đầu thế giới. Những địa điểm thu hút nhất là: Wilpattu - vườn quốc gia lớn nhất của Sri Lanka; Minneriya được xem là nơi hội tụ đàn voi hoang dã lớn nhất thế giới; Yala - môi trường sống quan trọng của voi bên cạnh các loài động vật khác như: báo hoa mai, cá sấu, gấu…; Udawalawe - nơi có trung tâm bảo vệ voi mồ côi; khu bảo tồn rừng Hurulu…

Theo Bộ Môi trường Sri Lanka, đất nước có 26 vườn quốc gia, diện tích rừng chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích quốc đảo. Thiên nhiên hoang dã được xem là thế mạnh nổi bật của quốc gia với nhiều loài động thực vật đặc hữu. Sri Lanka được xem là một trong những nơi tốt nhất thế giới để ngắm voi hoang dã với khoảng trên 7 ngàn cá thể voi. Người dân Sri Lanka yêu quý, tôn kính và bảo vệ voi vì đó là biểu tượng của đất nước.

Chuyến đi safari ngắm voi tại Vườn quốc gia Kaudulla gần thành phố Galoya và Polonnaruwa ở miền Trung Sri Lanka mang đến cho chúng tôi cơ hội lần đầu tiên quan sát tận mắt những đại gia đình voi cả trăm con kiếm ăn bên mặt hồ rộng lớn và thảo nguyên xanh ngút ngàn.

Chú voi con đi dưới sự bảo bọc của voi mẹ.

Khơi gợi tình yêu thiên nhiên

Du khách và các nhiếp ảnh gia háo hức tham gia các chuyến đi bằng xe jeep mở mui chuyên dụng thường kéo dài khoảng 3 giờ vào buổi sáng hoặc buổi chiều để ngắm đàn voi và thiên nhiên hoang dã tại Vườn quốc gia Kaudulla có diện tích khoảng 6,9 ngàn hécta. Đây là nơi sinh sống của hơn 20 loài động vật có vú như: hươu, nai, gấu lười, báo, linh trưởng culi thon xám, hơn 160 loài chim cùng nhiều loài bò sát và cá.

Những hình ảnh “National Geographic” hiện ra trước mắt, ngỡ như trong mơ. Hàng trăm chú voi tập trung đông đúc quanh lòng hồ Kaudulla dưới thảo nguyên xanh mượt và ánh nắng chiều vàng ấm áp. Nơi đây cỏ cây mọc tự nhiên, động vật sinh sống hoang dã. Toàn bộ khu vực không có rào chắn, không có sự can thiệp của con người nên đàn voi có thể đi lại tự do. Ban đầu, chúng tôi ngắm chúng ở rất xa trên cánh đồng, thoắt chốc lại thấy đàn voi khác từ vạt rừng xuất hiện gần đoàn xe jeep.

Độc đáo hơn nữa là có những chú voi nô đùa, quấn quýt với nhau không biết mệt ngay trên con đường mòn đất đỏ giữa thảo nguyên nơi nhiều đoàn xe jeep đang đỗ lại. Có 2 chú voi “nựng” nhau bằng đầu, vòi và ngà chạm vào nhau trực diện tưng bừng cả mấy hiệp rồi mới chịu ngưng và đi cùng đàn về phía hoàng hôn tuyệt đẹp.

Anh hướng dẫn viên địa phương Mihira Bandara Dissanayaka dặn dò chúng tôi điều quan trọng: “Khi đi safari ngắm voi cần tuân thủ các quy định về an toàn, nghe theo người hướng dẫn kiêm tài xế, đặc biệt không được tự ý bước xuống xe jeep chạm vào voi hoang dã bất cứ lúc nào trong suốt chuyến đi”.

Du khách thích thú ngắm voi tiến sát đoàn xe.

Những điều cần biết

Kinh nghiệm từ chuyến đi tại Vườn quốc gia Kaudulla trong sổ tay của chúng tôi là nên đi vào buổi chiều để tiện dịp ngắm hoàng hôn buông xuống. Cảnh tượng đàn voi dưới ánh nắng chiều vàng ấm áp rất “cinematic” (chất điện ảnh).

Có những lúc đàn voi đi rất gần xe của bạn nên cần giữ im lặng tối đa trong xe, không làm bất cứ điều gì khiến voi cảm thấy giật mình hay bị đe dọa, tuyệt đối không được cho voi hoang dã ăn bất kỳ thực phẩm nào để bảo vệ tập tính kiếm ăn tự nhiên hoang dã của chúng.

Sri Lanka mang vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Quốc đảo có 6 khu dự trữ và 14 vườn quốc gia bảo tồn động vật hoang dã; có hệ sinh thái, thảm thực vật đa dạng, phát triển du lịch bền vững gắn với vẻ đẹp tự nhiên, bảo tồn thiên nhiên và di sản văn hóa.

Nếu muốn săn ảnh đẹp, bạn cần có ống kính tele 200mm trở lên vì đàn voi thường ở khoảng cách xa. Tập trung ống kính vào các khoảnh khắc đắt giá như: voi cong vòi lên cao, co vòi đưa cỏ vào miệng, nghịch đùa với nhau và có khi dùng ngà húc nhau như thể “phân tài cao thấp”. Đồng thời chú ý sẽ có các chú voi con đi sát bên chân mẹ tạo nên hình ảnh rất tình cảm gia đình.

Cảnh tượng đàn voi cả trăm con lớn, nhỏ di chuyển kiếm ăn cùng nhau bên rừng nguyên sinh bạt ngàn, những thảm cỏ xanh mướt hay hồ nước mênh mông là cực kỳ mãn nhãn và để lại ấn tượng khó quên cho bạn.