Ngắm VinFast VF Wild thực tế tại đại lý, không có cửa mở ngược như bản concept

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, VinFast VF Wild đã được trưng bày tại một đại lý ở TP.HCM. So với bản concept tại CES 2024, VinFast VF Wild thương mại vẫn giữ vóc dáng cơ bắp nhưng nhiều chi tiết đã được tiết chế. Nhìn thực tế, xe không hầm hố bằng bản ý tưởng, đổi lại thiết kế gần hơn với một mẫu bán tải phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Sự thay đổi này cũng thể hiện qua kích thước tổng thể. VF Wild dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm, cao 1.873 mm và có chiều dài cơ sở 3.258 mm, thuộc nhóm bán tải cỡ trung cùng Ford Ranger, Toyota Hilux và Mitsubishi Triton.

Ở phía trước, nắp ca-pô cao, hốc bánh mở rộng và các mảng thân lớn tiếp tục tạo cảm giác khỏe khoắn.

Bộ mâm thiết kế kín, kích thước 18 inch nhỏ hơn loại 22 inch trên concept, cho cảm giác chưa tương xứng với kiểu dáng xe.

Ở phía sau, thùng hàng có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, tải trọng 750 kg. Cửa thùng được hỗ trợ thủy lực, trong khi 2 bên thân có bệ bước để người dùng dễ tiếp cận khoang chở hàng.

Khoang lái được thiết kế khá gọn với màn hình cảm ứng 10 inch và cần số đặt sau vô-lăng. So với không gian mang nhiều tính trình diễn của concept, nội thất phiên bản thương mại đơn giản hơn và tập trung nhiều hơn vào tính sử dụng.

Hàng ghế thứ hai có sàn phẳng, lưng ghế ngả và khoảng để chân vừa phải, cho thấy VF Wild còn hướng tới nhóm sử dụng bán tải như một chiếc xe gia đình.

Về sức mạnh, VF Wild Comfort được trang bị mô-tơ điện công suất tối đa 160 kW, tương đương khoảng 218 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm và hệ dẫn động cầu trước. Mức công suất này nhỉnh hơn hoặc tiệm cận nhiều mẫu bán tải phổ biến hiện nay, như Ford Ranger (170-210 mã lực), Toyota Hilux (204 mã lực) và Mitsubishi Triton (184-204 mã lực).

VF Wild dùng pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phạm vi chạy thuần điện hơn 250 km theo NEDC. Khi cần đi xa, động cơ xăng 1,5 lít sẽ đóng vai trò phát điện cho hệ thống EREV, kết hợp bình nhiên liệu 56 lít để nâng tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.000 km.

VF Wild hỗ trợ sạc AC tối đa 6,6 kW và sạc nhanh DC tối đa 90 kW. Theo thông số tại đại lý, thời gian sạc nhanh từ 10-70% pin dưới 32 phút.

Đi cùng khả năng di chuyển xa, VF Wild còn hỗ trợ V2L để cấp điện cho thiết bị bên ngoài. Trang bị này hữu ích khi cắm trại hoặc làm việc ngoài trời, dù với những chuyến dài ngày, người dùng vẫn nên chủ động chuẩn bị thêm nguồn điện dự phòng.

Với mức giá 860-872 triệu đồng, VF Wild nằm ở nửa trên phân khúc nếu đặt cạnh Ford Ranger (707 triệu - 1,039 tỷ đồng), Toyota Hilux (632-903 triệu đồng), Mitsubishi Triton (655-924 triệu đồng) và Isuzu D-Max (650-880 triệu đồng).

Việc tiệm cận các phiên bản cao cấp của đối thủ có thể khiến VF Wild gặp bất lợi về giá, nhất là khi những mẫu bán tải Nhật, Mỹ này đã hiện diện lâu năm và có tệp khách hàng ổn định tại Việt Nam.