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Ngắm vẻ đẹp lịch sử và nhịp sống hiện đại của thủ đô nước Đức Berlin

Thủ đô Berlin nằm ở phía Đông Bắc nước Đức, nơi giao thoa giữa những công trình kiến trúc lịch sử mang đậm dấu ấn thời gian với nhịp sống hiện đại, sôi động, đa sắc màu.

Báo VietnamPlus
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Nhà thờ chính tòa Berlin tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nhà thờ chính tòa Berlin tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa nhà Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa nhà Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa nhà Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa nhà Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách đi thuyền ngắm cảnh trên sông Spree ở thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách đi thuyền ngắm cảnh trên sông Spree ở thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bảo tàng Bode (phải) và Tháp truyền hình Berlin tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bảo tàng Bode (phải) và Tháp truyền hình Berlin tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nghệ sỹ đường phố biểu diễn trước Cổng Brandenburg tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nghệ sỹ đường phố biểu diễn trước Cổng Brandenburg tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nhà thờ chính tòa Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nhà thờ chính tòa Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa thị chính Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa thị chính Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh đường phố tại Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh đường phố tại Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa nhà Quốc hội Đức tại Berlin ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa nhà Quốc hội Đức tại Berlin ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh sông Spree tại Berlin ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh sông Spree tại Berlin ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tàu hỏa đến ga Hackescher Markt ở thủ đô Berlin, Đức ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tàu hỏa đến ga Hackescher Markt ở thủ đô Berlin, Đức ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các phương tiện lưu thông qua quảng trường Potsdamer Platz ở thủ đô Berlin, Đức ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các phương tiện lưu thông qua quảng trường Potsdamer Platz ở thủ đô Berlin, Đức ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ngam-ve-dep-lich-su-va-nhip-song-hien-dai-cua-thu-do-nuoc-duc-berlin-post1143774.vnp