Ngắm vẻ đẹp lịch sử và nhịp sống hiện đại của thủ đô nước Đức Berlin

Nhà thờ chính tòa Berlin tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa nhà Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa nhà Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Du khách đi thuyền ngắm cảnh trên sông Spree ở thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bảo tàng Bode (phải) và Tháp truyền hình Berlin tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nghệ sỹ đường phố biểu diễn trước Cổng Brandenburg tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nhà thờ chính tòa Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa thị chính Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh đường phố tại Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tòa nhà Quốc hội Đức tại Berlin ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Quang cảnh sông Spree tại Berlin ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tàu hỏa đến ga Hackescher Markt ở thủ đô Berlin, Đức ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các phương tiện lưu thông qua quảng trường Potsdamer Platz ở thủ đô Berlin, Đức ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)