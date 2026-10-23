Ngắm vẻ đẹp lịch sử và nhịp sống hiện đại của thủ đô nước Đức Berlin

Nhà thờ chính tòa Berlin tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tòa nhà Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tòa nhà Quốc hội Đức tại thủ đô Berlin, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Du khách đi thuyền ngắm cảnh trên sông Spree ở thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Cổng Brandenburg ở thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Bảo tàng Bode (phải) và Tháp truyền hình Berlin tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Nghệ sỹ đường phố biểu diễn trước Cổng Brandenburg tại thủ đô Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Nhà thờ chính tòa Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tòa thị chính Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh đường phố tại Berlin, Đức, ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tòa nhà Quốc hội Đức tại Berlin ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh sông Spree tại Berlin ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tàu hỏa đến ga Hackescher Markt ở thủ đô Berlin, Đức ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Các phương tiện lưu thông qua quảng trường Potsdamer Platz ở thủ đô Berlin, Đức ngày 22/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)