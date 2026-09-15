Ngắm vẻ đẹp Cột cờ Hà Nội trầm mặc trong nắng thu vàng

Trong sắc thu Hà Nội, khi nắng vàng dịu nhẹ phủ lên từng mái ngói, bức tường rêu phong, Cột cờ Hà Nội hiện lên vừa trầm mặc, cổ kính, vừa rực rỡ trong màu cờ Tổ quốc.

Giữa nền trời thu Hà Nội xanh trong, Cột cờ hiện lên hiên ngang, cổ kính, mang theo vẻ đẹp bền bỉ của một công trình đã hơn hai thế kỷ đứng giữa lòng Thủ đô.

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ trong nền trời thu, tạo nên khoảnh khắc giao hòa giữa vẻ đẹp thơ mộng của Hà Nội và niềm tự hào dân tộc.

Nắng vàng len qua từng ô cửa, phủ lên những bức tường cổ một sắc màu trầm ấm, làm nổi bật vẻ đẹp trang nghiêm của Kỳ đài.

Những đường nét kiến trúc của Cột cờ càng nổi bật, tạo nên một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát.

Bức tường rêu phong, cùng những ô cửa nhỏ và từng đường nét kiến trúc của cột cờ dường như trở nên mềm mại hơn dưới ánh nắng trong trẻo.

Khoảnh khắc hoàng hôn đầy thơ mộng qua những ô cửa từ trên đỉnh Cột cờ Hà Nội.

Những bậc thềm, thân tường và ô cửa của Kỳ đài in dấu thời gian, để từng tia nắng thu như đánh thức những lớp ký ức của Hà Nội xưa.

Cổng Đoan Môn - cánh cửa lịch sử dẫn vào Hoàng thành Thăng Long, nhìn qua những ô cửa nhìn từ Cột cờ Hà Nội.

Hơn hai thế kỷ đứng giữa lòng Thủ đô, Kỳ đài không chỉ là dấu ấn kiến trúc mà còn là chứng nhân của lịch sử. Giữa trời thu xanh trong, công trình vẫn trầm mặc hiện diện, gợi nhắc những câu chuyện về Hà Nội qua bao biến thiên của thời gian.