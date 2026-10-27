Ngắm tuyến đường ven biển gần 2.000 tỷ đồng chuẩn bị đưa vào khai thác

Với chiều dài gần 24km, công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, sở hữu nền đường rộng 12m cùng mặt đường và lề gia cố rộng 11m.

Điểm đầu dự án tại xã Tân Tiến nối tiếp với điểm cuối của tuyến đường ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình, điểm cuối tại nối tiếp với tuyến đường ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn.

Dự án tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hoá, với chiều dài gần 24km, sở hữu nền đường rộng 12m. Ảnh: Gia Hân.

Nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt và an toàn, trên toàn tuyến được thiết kế 8 nút giao bằng kết nối trực tiếp với các đường tỉnh, đường liên xã và đường vào khu công nghiệp, tích hợp sẵn làn chờ rẽ rộng 2,5m cùng hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và gờ giảm tốc đồng bộ.

Trên toàn tuyến được thiết kế 8 nút giao bằng kết nối trực tiếp với các đường tỉnh, đường liên xã và đường vào khu công nghiệp. Ảnh: Gia Hân.

Điểm nhấn kỹ thuật ấn tượng nhất của dự án nằm ở hệ thống cầu vượt sông, giúp toàn tuyến khắc phục hoàn toàn các trở ngại địa hình tự nhiên. Trong đó, cầu Lạch Trường nổi lên như một biểu tượng với chiều dài 1.321m gồm 30 nhịp, trở thành cây cầu vượt cạn và vượt sông dài nhất do tỉnh Thanh Hóa tự đầu tư xây dựng.

Trên toàn tuyến có 4 cầu. Ảnh: Gia Hân.

Sự kết hợp giữa cầu Lạch Trường và 3 cây cầu khác bắc qua sông Lèn, kênh De, kênh Hói Đào tạo nên một trục giao thông liên tục, vững chắc băng qua các vùng sông kênh phức tạp.

Cầu Lạch Trường có chiều dài 1.321m là cây cầu vượt cạn, vượt sông dài nhất tại Thanh Hóa do địa phương xây dựng. Ảnh: Gia Hân.

Những ngày này, trên toàn tuyến, không khí thi công hoàn thiện đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Các công đoạn cuối như đắp lề đường, dựng cọc tiêu, sơn vạch kẻ đường phản quang, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông đang được gấp rút hoàn tất từng ngày.

Các công đoạn cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: Gia Hân.

Khi chính thức đi vào khai thác, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa sẽ trở thành một mắt xích hạ tầng đặc biệt quan trọng, nối liền mạch hành trình giao thông ven biển từ Ninh Bình đến Sầm Sơn.

Không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, công trình còn được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa các địa phương ven biển. Ảnh: Gia Hân.

Tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa chính thức hoàn thành toàn bộ phần xây lắp chính và thông xe kỹ thuật.

Dự kiến trong tháng 11/2026, dự án sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng. Ảnh: Gia Hân.

Hiện tại, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đang phối hợp với các đơn vị liên quan gấp rút thẩm tra an toàn giao thông, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cuối cùng để phấn đấu đưa công trình vào vận hành chính thức ngay trong tháng 11/2026.