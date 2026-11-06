Ngắm tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên trước ngày khánh thành

Được khởi công từ tháng 12/2025, dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường có tổng chiều dài hơn 9,2km. Điểm đầu của tuyến bắt đầu từ khu vực lán Nà Nưa và kết thúc tại đầu cầu Trung Yên, thuộc thôn Quan Hạ, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang.

Đoạn 1 (từ Km0+00 - Km3+800): Từ điểm đầu tuyến tại ngã ba khu vực lán Nà Nưa đi Lũng Tẩu, đi qua các di tích quan trọng như cây đa Tân Trào, đình Tân Trào, kết thúc tại nút giao ngã tư đường tròn trung tâm cổng UBND xã Tân Trào, chiều dài khoảng 3,8km. Đoạn đường có bề mặt lòng đường rộng 14m, vận tốc thiết kế 50km/h.

Tại đoạn 1, từ Km0+00 - Km3+800, lòng đường lưu thông rộng 14m gồm phần đường xe chạy chính rộng 8,5m; làn đường dành cho xe điện rộng 4m được bố trí bên trái tuyến hướng từ Lán Nà Nưa đi UBND xã Tân Trào.

Hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn giao thông được các đơn vị thi công triển khai, lắp đặt.

Ông Bùi Công Phượng, Phó giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang cho biết: Đến nay, dự án đã hoàn thiện các hạng mục thi công, sẵn sàng cho ngày khánh thành 8/11 tới đây. Tuyến đường đưa vào sử dụng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, giáo dục truyền thống cách mạng và tăng cường liên kết vùng.