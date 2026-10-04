Ngầm tràn mùa lũ: Rình rập hiểm nguy

Mỗi khi mùa mưa bão về, ngầm tràn Chẩm Khê (thôn Xuân Sơn, xã Yên Thọ) lại bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông.

Khi lối đi dân sinh thành nơi rình rập hiểm nguy

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 560 công trình ngầm tràn, trong đó có 90 tràn trên các tuyến đường tỉnh, 471 tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn. Theo thời gian, cộng thêm tác động của mưa lũ, nhiều công trình lộ rõ sự xuống cấp hoặc hư hỏng. Một số bị xói lở, bong tróc, mỗi khi mưa lớn hay nhỏ đều gây tình trạng ngập, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Mới đây nhất, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trung tuần tháng 9 vừa qua, nước tại nhiều ngầm tràn trên địa bàn các xã miền núi dâng cao, chảy xiết khiến cho việc buôn bán, đi lại của bà con bị chia cắt, trẻ em không thể đến trường.

Ngầm tràn Chẩm Khê (thôn Xuân Sơn, xã Yên Thọ) nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 505B, là tuyến giao thông huyết mạch nối một số thôn của xã với các địa phương lân cận. Trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến này, tuy nhiên mỗi khi mưa bão, nước dâng cao khiến ngầm tràn trở thành “điểm đen”, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy do thường xuyên xảy ra ngập, gây chia cắt cục bộ.

Ông Phạm Thanh Hải, người dân sinh sống tại đây cho biết, thời điểm mưa lớn kéo dài, nước dâng cao sâu khoảng từ 0,5 - 0,7m, dòng chảy xiết khiến giao thông bị tê liệt. Người dân đành phải đi vòng đường khác tốn nhiều công sức. Việc giao thương, buôn bán, sinh hoạt của người dân trong khoảng thời gian này bị ảnh hưởng đáng kể.

Tương tự, thôn Nam Sơn (xã Yên Thọ) hiện có 5 ngầm tràn trong khu dân cư, do đặc thù địa hình, mỗi khi có mưa lớn kéo dài, nước từ khe suối đổ về nhanh, các ngầm tràn này thường xuyên bị ngập lụt, gây chia cắt trong khoảng thời gian dài. “Việc xây dựng các công trình ngầm tràn góp phần kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại sản xuất, sinh hoạt... song, bên cạnh đó vào mùa mưa lũ, những khu vực thấp trũng, ngầm tràn qua suối dễ xảy ra hiện tượng nước dâng cao, che mất lối đi, đây lại là cái bẫy nguy hiểm cho những ai cố tình vượt qua”, bà Nguyễn Thị Chung, Bí thư chi bộ thôn Nam Sơn cho biết.

Thôn Thành Nàng (xã Tân Thành) nằm giữa 3 tràn là tràn Thành Nàng, Hai Sông, Huối Bót. Do có nhiều sông, suối nhỏ chảy qua, vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến hệ thống ngầm tràn bị ngập cục bộ, một số tuyến giao thông bị chia cắt, gây ảnh hưởng cho hàng trăm hộ dân tại đây. Theo Trưởng thôn Lục Văn Nhì, Thành Nàng hiện có 383 hộ với trên 1.827 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Thái. Vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp như: dựng rào chắn, biển cảnh báo, ngăn không cho người dân qua lại lúc ngầm tràn ngập lụt, nhờ vậy trên địa bàn không để xảy ra tai nạn tại các điểm tràn.

Cần nhiều công trình “vượt lũ” kiên cố

Do đặc thù địa hình đồi núi, sông, suối nhỏ chảy qua phần lớn các công trình ngầm tràn khu vực miền núi thường xuyên bị ngập nước khi có mưa lũ, theo thời gian gây hư hỏng, xói lở mái tràn, mặt tràn bong tróc, ổ gà... Trước thời tiết ngày càng diễn biến khó lường, bên cạnh việc đảm bảo an toàn đi lại của người dân qua ngầm tràn, thời gian qua ngành chức năng, chính quyền địa phương đã chủ động tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh triển khai khắc phục, sửa chửa, cải tạo và xây mới hệ thống ngầm tràn.

Mưa lũ trung tuần tháng 9/2026 khiến mực nước dâng cao, gây ngập tràn Thành Nàng (xã Tân Thành).

Ông Bùi Văn Phúc, Phó trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Yên Thọ cho biết: Trên địa bàn hiện có 17 ngầm tràn trải dài ở 14 thôn, một số đã hư hỏng hoặc xuống cấp. Mỗi khi mưa bão bị ngập sâu, giao thông tê liệt, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sinh kế của người dân. Trước thực trạng trên, xã đang tiến hành triển khai sửa chữa, xây mới hệ thống ngầm tràn tại một số thôn, như: ngầm tràn Bà Lâm (thôn Nam Sơn) tổng vốn đầu tư trên 1.9 tỷ đồng; ngầm tràn Bà Văn (thôn Phúc Đường); xây mới cầu tại vị trí ngầm tràn Tiến Thắng (thôn Phúc Đường) tổng vốn đầu tư trên 18,5 tỷ đồng...

Trong tổng số gần 15 ngầm tràn tại xã biên giới Yên Khương, có khoảng 5 - 6 ngầm tràn bị xuống cấp hoặc hư hỏng. Vào mùa mưa, các ngầm tràn này thường bị ngập sâu trong nước, gây chia cắt giao thông và cô lập nhiều hộ dân. Theo ông Lương Văn Tứ, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Yên Khương, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân cẩn trọng lưu thông trong những ngày mưa lớn, địa phương còn chủ động bố trí lực lượng ứng trực phân luồng giao thông, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Với một số ngầm, tràn bị xuống cấp hoặc hư hỏng tại một số bản Xắng Hằng, Tứ Chiềng, Mè Giàng... do chưa có nguồn kinh phí để nâng cấp, cải tạo, chính quyền đã huy động Nhân dân góp vốn tu sửa tạm để lấy đường đi. Về lâu dài, rất mong các cấp, ngành chức năng quan tâm, sớm đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp, sửa chữa một số ngầm tràn quan trọng nối trung tâm xã đến các bản, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giúp bà con đi lại thuận tiện.

Để đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, ông Hoàng Văn Trung, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng nhấn mạnh: UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng 44 cầu dân sinh tại các vị trí cần thiết ưu tiên đầu tư, để kết nối các khu vực dân cư thường xuyên bị chia cắt khi có thiên tai, mưa lũ trên địa bàn các xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1.020 tỷ đồng. Hiện các chủ đầu tư đang triển khai các bước để đầu tư xây dựng theo quy định.