Ngắm SUV gia đình đậm chất dã ngoại Toyota Grand Highlander Hybrid Woodland Edition 2027
Toyota bổ sung phiên bản Woodland Edition cho Grand Highlander Hybrid 2027 với hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn, lốp địa hình và khoảng sáng gầm tăng thêm khoảng 12,7 mm. Xe vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid 245 mã lực, đồng thời được trang bị ổ cắm điện 1.500 W và nhiều tiện ích phục vụ những chuyến đi xa, cắm trại ngoài trời.
Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/video/ngam-suv-gia-dinh-dam-chat-da-ngoai-toyota-grand-highlander-hybrid-woodland-edition-2027-18738.htm