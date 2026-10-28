Ngắm SUV gia đình đậm chất dã ngoại Toyota Grand Highlander Hybrid Woodland Edition 2027

Từ một trang bị quen thuộc trên ô tô, phanh tay cơ đang dần nhường chỗ cho phanh tay điện tử. Theo báo cáo của CarGurus U.K., tỷ lệ xe mới sử dụng phanh tay cơ tại Anh đã giảm từ 37% năm 2018 xuống còn 8% năm 2024. Sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu nâng cao tiện nghi, tối ưu không gian nội thất và tích hợp các công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại.