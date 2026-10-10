Ngắm sắc màu văn hóa Chăm rực rỡ tại tháp Pô Sah Inư ở Lâm Đồng

Sáng 10/10, tại di tích tháp Pô Sah Inư, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm chính thức khai mạc trong không khí rộn ràng, với tiếng trống Paranưng, kèn Saranai cùng những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, từ sáng sớm, đông đảo chức sắc, đồng bào Chăm và du khách đã tập trung về di tích tháp Pô Sah Inư tham dự Lễ hội Katê năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh, Lâm Đồng là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, nơi 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, đoàn kết, gắn bó và cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trong bức tranh văn hóa đa dạng ấy, đồng bào Chăm là một cộng đồng có bề dày lịch sử, với kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, góp phần làm nên bản sắc văn hóa độc đáo của tỉnh nhà.

Theo Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội Katê là lễ hội truyền thống tiêu biểu và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Đây là dịp để đồng bào tưởng nhớ công lao các vị vua, các bậc tiền nhân và tổ tiên đã có công dựng nước, giữ nước, gìn giữ truyền thống dân tộc; đồng thời cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội Katê còn là không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ và trao truyền những giá trị truyền thống về tín ngưỡng, nghệ thuật trình diễn dân gian, âm nhạc, múa, trang phục, nghề thủ công và phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào Chăm từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Em Trương Thông Chiêu, ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ rằng, lễ hội năm nay diễn ra đông vui, thu hút nhiều người từ các địa phương đến tham dự. Là một nhiếp ảnh gia, em mong muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp của lễ hội để lưu giữ, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm đến các thế hệ sau.

Sư cả Thông Minh Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng - cho biết, trong tiến trình lịch sử hình thành, tồn tại và phát triển, người Chăm đã để lại một kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, riêng biệt, đa dạng và phong phú như: các công trình kiến truc đền tháp, đền thờ, các tác phẩm điêu khắc đá, đúc đồng, tượng thờ, phù điêu, kho tàng thơ ca, truyện cổ, các lễ hội, lễ nghi, trang phục đa sắc màu, các nghề thủ công truyền thống... hết sức độc đáo, mang đậm dấu ấn và bản sắc riêng.

"Đối với Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo tồn, gìn giữ và phát huy tốt giá trị của Lễ hội để phục vụ đời sống, sinh hoạt văn hóa tinh thần, tôn giáo, tín ngưỡng vốn gắn chặt với cộng đồng người Chăm từ bao đời nay", Sư cả Thông Minh Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng - chia sẻ.

Du khách nước ngoài đến với với Lễ hội.

Các chức sắc thực hiện nghi lễ cầu an, được xem là nghi lễ chính của Lễ hội Katê.

Đồng bào Chăm đang làm lễ tại các cụm tháp, cầu cho gia đạo bình an.