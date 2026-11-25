Đoàn xe đạp di chuyển qua khu vực Đại Nội Huế, mang theo thông điệp lan tỏa tình yêu văn hóa và di sản. Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Sáng 24/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam”, thu hút đông đảo người dân, du khách và các thành viên cộng đồng tham gia. Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ngành và khách mời.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ngành và khách mời tham dự sự kiện. Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Đông đảo người dân, du khách tham gia chương trình diễu hành bằng xe đạp qua các tuyến phố trung tâm Huế. Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Với 200 xe đạp GCOO, đoàn diễu hành xuất phát và kết thúc tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Trong trang phục áo dài truyền thống, các thành viên lần lượt đi qua những tuyến đường trung tâm, kết nối các không gian cảnh quan đặc trưng của đô thị di sản.

Đoàn diễu hành với 200 xe đạp GCOO xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Chương trình diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại thành phố Huế Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Những tà áo dài truyền thống tạo điểm nhấn cho đoàn diễu hành. Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Các thành viên tham gia diễu hành trong trang phục áo dài truyền thống, góp phần quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Lộ trình diễu hành đi qua đường Lê Huân, Ông Ích Khiêm, Cửa Nhà Đồ, Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Phú Xuân, Cửa Ngăn trước khi trở về Quảng trường Ngọ Môn.

Đoàn diễu hành xe đạp đi qua cầu Nguyễn Hoàng, tạo điểm nhấn trên hành trình quảng bá vẻ đẹp văn hóa và cảnh quan đô thị Huế. Ảnh Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Hình ảnh đoàn xe đạp với những tà áo dài thướt tha di chuyển qua các tuyến phố, cây cầu và không gian di sản đã tạo nên điểm nhấn văn hóa giữa lòng thành phố. Không chỉ mang đến không khí sôi nổi, hoạt động còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế thân thiện, năng động, giàu bản sắc đến với người dân và du khách.

Hoạt động góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Đáng chú ý, chương trình không đơn thuần là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), mà còn truyền tải thông điệp về giao thông xanh, khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện thân thiện với môi trường, hình thành lối sống tích cực và nâng cao ý thức cộng đồng.

Những tà áo dài thướt tha tạo nên sắc màu văn hóa trên hành trình qua các tuyến phố cố đô. Ảnh: Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Thông qua những hoạt động văn hóa gắn với không gian đô thị, Huế tiếp tục làm mới cách thức quảng bá di sản, đưa văn hóa truyền thống hòa vào nhịp sống hiện đại. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố di sản không chỉ giàu giá trị lịch sử mà còn năng động, gần gũi và hướng đến phát triển bền vững.