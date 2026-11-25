Ngắm sắc áo dài trên những cung đường di sản Huế
Sự kết hợp giữa tà áo dài truyền thống và những chiếc xe đạp trên các tuyến phố trung tâm đã tạo nên hình ảnh sinh động, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, di sản và thông điệp sống xanh tại thành phố Huế. Đây cũng là cách đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng, du khách thông qua những hoạt động trải nghiệm gần gũi...
Sáng 24/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Diễu hành bằng xe đạp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam”, thu hút đông đảo người dân, du khách và các thành viên cộng đồng tham gia. Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cùng đại diện các sở, ngành và khách mời.
Với 200 xe đạp GCOO, đoàn diễu hành xuất phát và kết thúc tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế. Trong trang phục áo dài truyền thống, các thành viên lần lượt đi qua những tuyến đường trung tâm, kết nối các không gian cảnh quan đặc trưng của đô thị di sản.
Lộ trình diễu hành đi qua đường Lê Huân, Ông Ích Khiêm, Cửa Nhà Đồ, Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Phú Xuân, Cửa Ngăn trước khi trở về Quảng trường Ngọ Môn.
Hình ảnh đoàn xe đạp với những tà áo dài thướt tha di chuyển qua các tuyến phố, cây cầu và không gian di sản đã tạo nên điểm nhấn văn hóa giữa lòng thành phố. Không chỉ mang đến không khí sôi nổi, hoạt động còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế thân thiện, năng động, giàu bản sắc đến với người dân và du khách.
Đáng chú ý, chương trình không đơn thuần là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), mà còn truyền tải thông điệp về giao thông xanh, khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện thân thiện với môi trường, hình thành lối sống tích cực và nâng cao ý thức cộng đồng.
Thông qua những hoạt động văn hóa gắn với không gian đô thị, Huế tiếp tục làm mới cách thức quảng bá di sản, đưa văn hóa truyền thống hòa vào nhịp sống hiện đại. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố di sản không chỉ giàu giá trị lịch sử mà còn năng động, gần gũi và hướng đến phát triển bền vững.
Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/ngam-sac-ao-dai-tren-nhung-cung-duong-di-san-hue.htm