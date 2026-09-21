Ngắm Rú Chá mùa thay lá: Bức tranh thu vàng rực rỡ xứ Huế

Đây là thời điểm toàn bộ cánh rừng ngập mặn bước vào mùa thay lá và trổ bông, chuyển mình từ sắc xanh mướt sang màu vàng rực rỡ và đỏ cam, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng, yên bình giữa lòng Cố đô Huế.
Chùm quả của cây chá trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Chùm quả của cây chá trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế, khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Cây chá trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế trổ bông vàng rực rỡ và đỏ cam khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Vạt rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế trổ bông vàng rực rỡ và đỏ cam khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Cây chá trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế trổ bông vàng rực rỡ và đỏ cam khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế trổ bông vàng rực rỡ và đỏ cam khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Bức tranh thơ mộng trong rừng ngập mặn Rú Chá vào mùa cây trổ bông ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Cảnh thơ mộng, yên bình trong rừng ngập mặn Rú Chá trổ bông ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Du khách tham quan rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Cảnh thơ mộng, yên bình trong rừng ngập mặn Rú Chá trổ bông ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Những cây cổ thụ trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Những cây cổ thụ trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN
Du khách chụp ảnh trong khu vực rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN