Ngắm Rú Chá mùa thay lá: Bức tranh thu vàng rực rỡ xứ Huế

Đây là thời điểm toàn bộ cánh rừng ngập mặn bước vào mùa thay lá và trổ bông, chuyển mình từ sắc xanh mướt sang màu vàng rực rỡ và đỏ cam, tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng, yên bình giữa lòng Cố đô Huế.

Chùm quả của cây chá trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Chùm quả của cây chá trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế, khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Cây chá trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế trổ bông vàng rực rỡ và đỏ cam khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Vạt rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế trổ bông vàng rực rỡ và đỏ cam khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Cây chá trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế trổ bông vàng rực rỡ và đỏ cam khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế trổ bông vàng rực rỡ và đỏ cam khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Bức tranh thơ mộng trong rừng ngập mặn Rú Chá vào mùa cây trổ bông ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Cảnh thơ mộng, yên bình trong rừng ngập mặn Rú Chá trổ bông ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Du khách tham quan rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Cảnh thơ mộng, yên bình trong rừng ngập mặn Rú Chá trổ bông ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Những cây cổ thụ trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Những cây cổ thụ trong rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế khi mùa Thu đến. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Du khách chụp ảnh trong khu vực rừng ngập mặn Rú Chá ở thành phố Huế. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN