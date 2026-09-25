Ngắm Quốc kỳ trên đỉnh Núi Rồng

Từ bao đời nay, Lũng Cú được coi là “nóc nhà của đất nước”, là toạ độ thiêng liêng đánh dấu chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Toạ lạc trên đỉnh Núi Rồng (Long Sơn), độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, Cột cờ Lũng Cú trông như ngọn hải đăng khổng lồ của non sông, sừng sững giữa mây trời, soi sáng và thôi thúc niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân Việt.

Quốc kỳ trên đỉnh cột cờ Lũng Cú tung bay kiêu hãnh giữa núi rừng Ðông Bắc.

Ðể chạm tay vào cột cờ, du khách đi xe điện đến khu vực nhà chờ, rồi đi bộ 280 bậc đá men theo sườn núi lên chân cột cờ, từ đây tiếp tục chinh phục 140 bậc thang xoáy trôn ốc trong lòng tháp kiên cố.

Khoảnh khắc bước ra ban công, hoà vào không gian mênh mông trên đỉnh cao, cảm xúc vỡ oà. Ngay trên đầu là Quốc kỳ rộng 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên khắp dải đất Việt Nam, đang kiêu hãnh tung bay phấp phới giữa gió trời biên cương. Cờ bay trong gió lộng, tựa tiếng hát non sông, làm dâng trào trong lòng người con nước Việt tình yêu đất nước thiết tha.

Cột cờ Lũng Cú còn là chứng nhân lịch sử qua hàng thế kỷ. Theo sử sách ghi, ngay từ thời Thái uý Lý Thường Kiệt, trên đỉnh Núi Rồng được cắm cột gỗ nhỏ mang lá cờ khẳng định cương vực thiêng liêng của nước Ðại Việt. Trải qua bao thăng trầm lịch sử và các triều đại nối tiếp, cột cờ liên tục được thay thế, trùng tu.

Ðến năm 2002, công trình được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép. Ðặc biệt, vào năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Cột cờ Lũng Cú được nâng cấp với chiều cao gần 35 m.

Ngay dưới chân Núi Rồng là hồ nước tự nhiên, người dân địa phương gọi là “mắt rồng”.

Những ai từng đến với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Ðồng Văn đều hơn một lần đến thăm biểu tượng thiêng liêng, tự hào về chủ quyền đất nước ở điểm địa đầu cực Bắc Tổ quốc. Nếu Hạ Long là nơi rồng xuống, Thăng Long là nơi rồng bay lên, thì Lũng Cú là nơi rồng ở - sợi dây văn hoá bền chắc gắn kết non sông nước Việt./.