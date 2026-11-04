Ngắm những tượng Phật khổng lồ ở An Giang

Tượng Phật Thích Ca cao hơn 30m ở chùa Tuk Phos, xã Tri Tôn mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer.

Nhìn từ xa, những pho tượng Phật cao lớn nổi bật giữa nền trời xanh, tựa như điểm tựa bình yên giữa không gian bao la. Khi đến gần, du khách càng cảm nhận rõ vẻ trang nghiêm qua từng đường nét tạo hình, dáng ngồi an nhiên hay ánh mắt từ bi hướng về chúng sinh.

Vẻ uy nghi nhưng đầy hiền từ, bao dung qua pho tượng của Phật Thích Ca ở chùa Tuk Phos.

Có pho tượng tọa lạc trên sườn núi, có công trình được bao quanh bởi cây xanh, mây trời và những mái chùa thanh tịnh. Tất cả hòa quyện, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thoát tục.

Trong số những pho tượng Phật khổng lồ có thể kể đến tượng Phật Di Lặc trên núi Cấm; tượng Phật Thích Ca ngồi thiền cao 81m được tạc nguyên khối vào vách núi Sam… đã tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch tâm linh An Giang.

Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm.

Giữa núi rừng trùng điệp, hình ảnh Đức Phật với nụ cười hiền hòa hay dáng ngồi thiền định khiến bước chân người lữ khách dường như chậm lại.

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi bác ái, cao gần 40m, ở chùa Long Định, xã Tri Tôn.

Bởi vậy, đến An Giang, ngắm những tượng Phật khổng lồ không đơn thuần là hành trình tham quan, mà còn là dịp tìm về sự an yên trong tâm hồn. Giữa miền đất được thiên nhiên ưu đãi, những công trình tâm linh sừng sững cùng năm tháng góp thêm nét huyền bí, cuốn hút cho “xứ sở thần tiên”, để mỗi chuyến đi đều lưu lại những dư âm khó quên…

Tượng Phật Thích Ca cao 81m được tạo hình trực tiếp lên vách núi Sam khi hoàn thành sẽ là tượng Phật khắc vào vách đá cao nhất thế giới.