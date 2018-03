Ngắm những món trang sức triệu đô dành cho giới siêu giàu

Trang sức không chỉ để làm đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp của giới siêu giàu bởi trị giá của chúng lên tới vài triệu đô, thậm chí là vài chục triệu đô.

Vòng cổ kim cương L` Incomparable trị giá 55 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist)

Chiếc vòng cổ The Heart of the Ocean (Trái tim đại dương) trị giá 20 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist)

Vòng cổ The Heart of the Kingdom (Trái tim của vương quốc) trị giá 14 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist)

Chiếc vòng mặt kim cương vàng Leviev trị giá 10 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist)

Vòng đính kim cương Christie`s trị giá 8,14 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist)

Mrs. Winston là một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp, trị giá 5,8 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist)

Vòng cổ hồng ngọc Burmese của hãng Etcetera trị giá 6,4 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist)

Dây chuyền kim cương của hãng Christie có giá 4,8 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist)

Chiếc dây chuyền Marie Antoinette Necklace có giá 3,7 triệu USD (Ảnh: Mostluxuriouslist)

Nhẫn mặt kim cương hồn Perfect Pink Diamond có giá 23,2 triệu USD (Ảnh: Therichest)

Nhẫn kim cương Bvlgari Blue trị giá 15,7 triệu USD (Ảnh: Therichest)

Đây là một món trang sức nổi tiếng của hãng Cartier, trị giá 27,4 triệu USD (Ảnh: Therichest)

Vòng tay báo Wallis Simpson có giá 12,4 triệu USD (Ảnh: Therichest)./.