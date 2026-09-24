Ngắm những mâm cỗ Trung thu đẹp như tranh của hội mẹ đảm

Mỗi mùa Trung thu về, những mâm cỗ không chỉ là nơi bày biện bánh trái, hoa quả mà còn trở thành “sân khấu” để các mẹ trổ tài khéo léo. Từ những loại quả quen thuộc, qua bàn tay sáng tạo và sự tỉ mỉ, hội mẹ đảm đã biến mâm cỗ Trung thu thành những tác phẩm bắt mắt, rực rỡ sắc màu, đẹp chẳng khác nào một bức tranh. Cùng ngắm những mâm cỗ Trung thu được chị em khéo tay chăm chút, gửi gắm trong đó cả niềm vui và sự háo hức dành cho ngày hội trăng rằm.

Mâm cỗ Trung thu mang chủ đề “Đảo xanh” của chị Emma Nguyễn gây ấn tượng với cách tạo hình độc đáo từ các loại hoa quả quen thuộc. Những chú cua làm từ táo đỏ, cá heo từ chuối, chim hồng hạc từ dâu tây, cùng cây dừa từ chuối và kiwi, cá từ cam vàng được sắp đặt sinh động, tạo nên một “thiên đường” thu nhỏ

Không gian đón Trung thu của chị Nguyễn Mỹ Phương gây ấn tượng bởi sắc đỏ của cành đào đông hòa cùng sắc vàng của những trái hồng chín đầu mùa. Đặc biệt, những trái hồng do chính tay mẹ chị chăm sóc, hái xuống được chị thành kính dâng lên gia tiên trong ngày đầu tháng Tám. Bên chén trà thơm và khay quả ngọt, góc nhỏ được trang hoàng giản dị trở thành nơi lưu giữ cảm giác bình yên, đoàn viên và nét đẹp tao nhã của Tết Trung thu

Những chiếc bánh dẻo nhân sen trứng muối do chị Phạm Thanh Huệ tự tay thực hiện trong dịp Trung thu năm nay. Từng chiếc bánh được tạo hình chỉn chu, lớp vỏ dẻo mềm bao lấy phần nhân sen thơm bùi cùng trứng muối béo mặn, tạo nên món quà Trung thu vừa đẹp mắt vừa hấp dẫn

Mâm cỗ Trung thu của chị Hà Liberty mang đậm hương vị mùa thu Hà Nội với món xôi cốm sen dừa làm điểm nhấn, bên cạnh nhiều loại trái cây chín theo mùa. Cốm xanh kết hợp cùng hạt sen, dừa nạo và đỗ xanh tạo nên món ăn đẹp mắt, gợi nhớ những thức quà đặc trưng của mùa thu miền Bắc. Các loại hoa quả được sắp đặt hài hòa, góp phần tạo nên một mâm cỗ Trung thu vừa đủ đầy vừa mang đậm nét truyền thống

Những chiếc bánh Trung thu do chị Trần Thư tự tay thực hiện bằng nồi chiên không dầu kết hợp hơi nước, cho thành phẩm vàng óng, đẹp mắt. Không cần đến lò nướng chuyên dụng, chị vẫn khéo léo điều chỉnh nhiệt độ, thời gian để có mẻ bánh chỉn chu, góp phần làm mâm cỗ Trung thu thêm phần đủ đầy và ấm cúng

Mâm cỗ Trung thu của chị Đà Lạt Hoàng được trang trí cầu kỳ với những loại quả quen thuộc như dưa hấu, bưởi cùng cành mận treo kẹo. Điểm nhấn đặc biệt là quả dưa hấu được khắc hình Bác Hồ, gợi nhớ tình cảm và sự quan tâm của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng. Hình ảnh này không chỉ tạo dấu ấn cho mâm cỗ mà còn góp phần gửi gắm những giá trị truyền thống, giúp các em nhỏ thêm gần gũi với câu chuyện về Bác trong không khí Tết Trung thu

Mâm cỗ Trung thu của chị Cao Thanh Thủy tuy nhỏ nhưng được chuẩn bị công phu với chó bưởi, tháp trái cây, hồng, bánh Trung thu và nhiều loại kẹo dẻo nhiều màu sắc. Để hoàn thiện mâm cỗ, chị dành gần một ngày đi chợ, tỉa hoa quả và sắp đặt từng chi tiết. Dù mất nhiều thời gian và khá vất vả, người mẹ vẫn vui vì có thể tự tay chuẩn bị một mâm cỗ đầy màu sắc để con thỏa thích phá cỗ, tận hưởng không khí Trung thu

“Mâm Cỗ Mùa Trăng” của chị Thu Hương Vũ gây ấn tượng bởi cách kết hợp những thức quà đặc trưng của mùa thu như cốm non, lúa mới, hồng chín, sen và trà cùng những chiếc bánh Trung thu tạo hình thủ công. Trên chiếc mẹt tre mộc mạc, các nguyên liệu được sắp đặt hài hòa, gợi không khí Rằm tháng Tám đậm nét truyền thống

Mâm cỗ Trung thu của chị Thuỳ Dương gây ấn tượng với những chiếc bánh được tạo hình như các sản phẩm gốm Bát Tràng, Phù Lãng, kết hợp cùng những chú tò he mang đậm chất liệu dân gian Việt. Không đi theo cách làm truyền thống, chị biến tấu bột gạo, màu thực phẩm và kỹ thuật tạo hình để đưa những giá trị văn hóa quen thuộc vào bánh Trung thu theo một diện mạo hiện đại

Để tạo được những chiếc bánh giữ form tròn như những bình gốm, chị dành hơn 3 tháng thử nghiệm, qua nhiều lần nướng và sử dụng gần 70kg nhân đậu xanh. Thành quả là những “bình hoa” đặc biệt vừa tái hiện nét đẹp thủ công truyền thống, vừa có thể thưởng thức như một món bánh Trung thu