Ngày 23/11/2026, 26 đội thi tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tranh tài sôi nổi tại hội thi "Hương vị hạt ngọc Việt" được tổ chức trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026. Từ những hạt gạo đặc sản, nếp thơm của các vùng miền, các đội thi đã mang đến những bàn tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm đà bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Ban giám khảo kiểm tra khu vực thi. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đầu bếp công phu trang trí đĩa thức ăn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Hội thi quy tụ 26 đội thi tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Các đội tranh tài. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Các đội thi tranh tài. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Lý, Chủ tịch Hội đầu bếp thành phố Cần Thơ, phát biểu tại Hội thi. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trao kỷ niệm chương của Hội thi cho hội đồng chấm giải. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN