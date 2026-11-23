Ngắm những bàn tiệc nghệ thuật từ hạt gạo Việt
Không chỉ tôn vinh giá trị dinh dưỡng và hương vị tuyệt hảo của hạt gạo Việt, mỗi tác phẩm dự thi còn kể câu chuyện về bản sắc văn hóa ẩm thực truyền thống, góp phần nâng thương hiệu lúa gạo nước nhà.
Ngày 23/11/2026, 26 đội thi tiêu biểu, đại diện cho đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tranh tài sôi nổi tại hội thi "Hương vị hạt ngọc Việt" được tổ chức trong khuôn khổ Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026. Từ những hạt gạo đặc sản, nếp thơm của các vùng miền, các đội thi đã mang đến những bàn tiệc nghệ thuật mãn nhãn, đậm đà bản sắc văn hóa ẩm thực Việt Nam.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ngam-nhung-ban-tiec-nghe-thuat-tu-hat-gao-viet/445362.html