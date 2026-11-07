Ngắm nhìn 25 người đẹp trước thềm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Theo Ban tổ chức, các thí sinh năm nay có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều và đa dạng về nét đẹp, phong cách. Nhiều thí sinh có lợi thế về chiều cao và tỷ lệ hình thể.

Cùng chiêm ngưỡng nhan sắc tuổi đôi mươi của 25 cô gái tham dự đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026:

Vũ Hồng Hạnh - SBD 378, sinh năm 2003, đến từ Phú Thọ. Cô là thí sinh được bình chọn nhiều nhất vòng chung khảo, giành vé vào thẳng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nguyễn Yến Trang - SBD 362, sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Cô là sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Trần Xuân Khánh Linh - SBD 818, sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, sinh viên Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV). Cô có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha.

Lê Phương Nghi - SBD 031, sinh năm 2006, đến từ Gia Lai. Cô là Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương (Trường Đại học Ngoại thương) năm 2025.

Gouband Lisa - SBD 124, sinh năm 2007. Người đẹp mang hai dòng máu Việt – Pháp.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi - SBD 982, sinh năm 2006, đến từ Đà Nẵng. Cô đang theo học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên - SBD 450, sinh năm 2006, đến từ Huế. Cô là sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam.

Phạm Vân Hà - SBD 638, sinh năm 2008, đến từ Hải Phòng. Cô là thí sinh 18 tuổi duy nhất tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đinh Hoàng Gia Linh - SBD 106, sinh năm 2006, quê ở Thanh Hóa. Cô theo học Trường Đại học RMIT Việt Nam.

Đinh Diệu Anh - SBD 186, sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc 2 chuyên ngành tại Trường Đại học Ngoại thương. Cô đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5, tiếng Trung HSK4.

Đặng Thị Ngọc Lan - SBD 308, sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, sinh viên Học viện Ngân hàng.

Phạm Lê Ái Linh - SBD 826, sinh năm 2007, quê ở Hưng Yên. Cô là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Nguyễn Thục Uyên Nhi - SBD 602, sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, từng đăng quang Cuộc thi Tài sắc sinh viên Báo chí - Press Beauty 2023. Tốt nghiệp ngành Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô tiếp tục theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường Đại học Ngoại thương. Cô có chứng chỉ IELTS 7.0.

Hoàng Thị Hà Phương - SBD 693, sinh năm 2004, đến từ Hải Phòng. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0.

Nguyễn Thị Kim Châu - SBD 168, sinh năm 2006, đến từ TP Hồ Chí Minh. Cô có niềm đam mê thể thao và từng đạt nhiều thành tích ở bộ môn taekwondo.

Vũ Thị Khánh Vi - SBD 090, sinh năm 2004, đến từ Ninh Bình, tốt nghiệp xuất sắc Trường Đại học Ngoại thương.

Nguyễn Thái Anh Thư - SBD 582, sinh năm 2006, đến từ Đồng Tháp. Cô là đương kim Hoa khôi Đại học Đồng Tháp.

Tạ Thị Hoa - SBD 618, sinh năm 2005, đến từ Thái Nguyên, sinh viên Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên).

Trịnh Ngọc Huyền - SBD 864, sinh năm 2007, đến từ Gia Lai. Cô là Hoa khôi Trường Đại học Tài chính – Marketing (Miss UFM) năm 2025.

Nguyễn Thị Hoa - SBD 240, sinh năm 2004, quê ở Đồng Nai. Cô là hoa khôi Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Miss HUTECH) năm 2025.

Bùi Minh Phương - SBD 082, sinh năm 2005, đến từ Hà Nội. Cô theo học Trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (Vương quốc Anh); từng là Đại sứ học vấn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022, đạt IELTS 8.0.

Bùi Mai Linh - SBD 510, sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lưu Phương Anh - SBD 290, sinh năm 2002, đến từ Hải Phòng, là nữ sinh Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Nguyễn Thị Thúy Linh - SBD 856, sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mai Thị Yến Nhi - SBD 076, sinh năm 2006, đến từ Đồng Nai, là Á khôi 1 Cuộc thi Nét đẹp sinh viên Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2026.

Hiện tại, sân khấu ngoài trời tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng trong không gian ven biển Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cùng các công đoạn chuẩn bị cho đêm chung kết đã hoàn tất, chờ đón giây phút tỏa sáng của 25 cô gái xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vào 20 giờ tối nay.