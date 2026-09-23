Ngắm nhan sắc dàn thí sinh Đông Nam Á dự thi Miss Grand International 2026

Miss Grand Indonesia Dilza Salsabila

Miss Grand Indonesia 2026 Dilza Salsabila năm nay 25 tuổi, cô chỉ có khoảng hai tháng chuẩn bị cho mùa giải MGI năm nay trước khi chính thức nhập cuộc. Dilza là một ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng của Indonesia.

Cô có một dự án cộng đồng khá nổi bật, đó là Digital Empowerment Workshop - dự án hướng đến việc giúp thế hệ trẻ Indonesia sử dụng mạng xã hội và các nền tảng số một cách hiệu quả hơn. Thông điệp của dự án tập trung vào việc trao quyền cho người trẻ thông qua kỹ năng số, khuyến khích họ tận dụng mạng xã hội không chỉ để giải trí mà còn để phục vụ học tập, phát triển bản thân và cơ hội nghề nghiệp.

Miss Grand Laos (Lào) Louise Chanthalangsy

Louise Chanthalangsy mang hai dòng máu Lào - Pháp, sở hữu vẻ đẹp lai khá nổi bật. Cô sinh năm 2004, cao 1m73 và hoạt động với vai trò người mẫu tại Lào. Louise có một hành trình thi Miss Grand Laos rất ấn tượng. Cô từng tham dự Miss Grand Laos 2022 và dừng chân ở Top 11. Một năm sau, Louise trở lại cuộc thi và giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Laos 2023.

Sau đó, cô tiếp tục thử sức tại Miss Grand Laos 2025 và một lần nữa giành Á hậu 1. Năm 2026, Louise trở lại lần thứ tư và cuối cùng đã giành được chiếc vương miện Miss Grand Laos 2026.

Miss Grand Malaysia Vyan Trisni

Vyan Trisni năm nay 22 tuổi, là người mẫu, TikTok LIVE host, cô đã tốt nghiệp ngành Computer Science (Khoa học Máy tính). Trước khi đến với MGI, cô từng chiến thắng Malaysia Supermodel Search và được trao danh hiệu Face of Malaysia 2025. Vyan xây dựng hình ảnh khá hiện đại: modelling, digital content, livestream và kinh doanh. Cô cũng yêu thích du lịch, hiking và động vật.

Miss Grand Myanmar Christine Nan Seng

Christine năm nay 20 tuổi, cô lớn lên tại Hpakant, Kachin State, một khu vực nổi tiếng với hoạt động khai thác ngọc bích. Christine bắt đầu tham gia các cuộc thi sắc đẹp từ năm 2024, khi giành danh hiệu Beauty Queen của trường tại BEHS, Myitkyina, sau đó tiếp tục theo đuổi con đường Miss Grand Myanmar.

Trong dự án Stop the War and Violence (Chấm dứt Chiến tranh và Bạo lực), Christine tập trung vào tác động của xung đột đối với gia đình và cộng đồng, đồng thời nói về mong muốn sử dụng tiếng nói của mình để thúc đẩy hòa bình và sự cảm thông.

Miss Grand Philippines Angelica Lopez

Angelica Lopez năm nay 25 tuổi, là người mẫu, ca sĩ. Cô hiện đang theo học ngành Tâm lý học tại Palawan State University. Angelica mong muốn trở thành một nhà tâm lý học trong tương lai.

Angelica được nuôi dưỡng trong một gia đình có bố mẹ đều là nhạc sĩ, vì vậy cô sớm tiếp xúc với nghệ thuật. Cô có khả năng ca hát, chơi guitar, nhảy, thuyết trình, dẫn chương trình và hội họa. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Angelica còn thành lập một thương hiệu sandal riêng từ năm 2021.

Đại diện Philippines tới Miss Grand International 2026 với áp lực lớn, sau hai chiến thắng liên tiếp của CJ Opiaza và Emma Tiglao ở hai mùa trước.

Miss Grand Singapore 2026 Nicole Bacon

Nicole Bacon mang vẻ đẹp lai với bố người Anh và mẹ mang dòng máu Singapore - Ấn Độ. Nicole từng đăng quang Miss Singapore Tourism Queen 2024 và đại diện Singapore tại Miss Tourism International cùng năm. Nicole có hoạt động khá mạnh trong lĩnh vực âm nhạc, cô có nền tảng về sáng tác, sản xuất âm nhạc, ca hát và vũ đạo. Năm 2025, cô gia nhập nhóm nhạc nữ quốc tế NWH:I sau vòng tuyển chọn trực tuyến.

Một chi tiết khá thú vị là ngay trước thềm Miss Grand International 2026, Nicole gây chú ý khi xuất hiện với chiếc váy in hình ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch tổ chức MGI.

Miss Grand Thailand Patthama “Ning” Jitsawat

Patthama năm nay 32 tuổi, cao khoảng 1m73 và là một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm, đồng thời từng làm người mẫu và tham gia diễn xuất. Patthama đã có bằng thạc sĩ từ Rangsit University và từng theo đuổi kinh doanh riêng. Âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của Patthama, cô bắt đầu ca hát từ nhỏ và biết chơi guitar, saxophone.

Miss Grand Vietnam Emoura Phạm

Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi. Từ nhỏ, Emoura được học tập trong môi trường quốc tế tại British International School (BIS) và The American School (TAS), cô có 10 năm sống tại Mỹ. Mặc dù lớn lên trong môi trường quốc tế, Emoura Phạm vẫn tin rằng cô thuộc về Việt Nam. Theo Emoura, bản sắc Việt không nằm ở ngoại hình mà thể hiện qua cách mỗi người đối xử với gia đình, với cộng đồng và những người xung quanh.

Điểm nổi bật nhất trong profile của Emoura là dự án 100 Bridges for Our Homeland (100 cây cầu cho quê hương tôi). Tính đến thời điểm hiện tại, 18 cây cầu đã hoàn thành và cầu số 19, 20 đang được xây dựng, nhằm giúp trẻ em và người dân vùng nông thôn tiếp cận trường học và cơ hội sinh kế thuận lợi hơn.