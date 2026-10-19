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Ngắm nét duyên dáng áo dài nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Khoác lên mình sắc màu duyên dáng của tà áo dài truyền thống giữa những ngày Thu Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến dạo phố và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Người dân, du khách tranh ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Người dân, du khách tranh ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Người dân, du khách tranh ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Người dân, du khách tranh ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Tranh thủ thời tiết đẹp, ghi lại những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm trong không khí hướng tới 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Tranh thủ thời tiết đẹp, ghi lại những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm trong không khí hướng tới 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Áo dài truyền thống được nhiều người lựa chọn khi đến hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh trong những ngày cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Áo dài truyền thống được nhiều người lựa chọn khi đến hồ Hoàn Kiếm chụp ảnh trong những ngày cận Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Phụ nữ cùng áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Phụ nữ cùng áo dài truyền thống tạo nên nét duyên dáng giữa không gian xanh mát bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Những tà áo dài với nhiều màu sắc nổi bật bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Những tà áo dài với nhiều màu sắc nổi bật bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Người dân, du khách tranh ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Người dân, du khách tranh ghi lại những kỷ niệm đẹp bên hồ Hoàn Kiếm nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Giới trẻ thích thú vui chơi, chụp ảnh quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm trong những ngày Hà Nội có thời tiết đẹp. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Giới trẻ thích thú vui chơi, chụp ảnh quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm trong những ngày Hà Nội có thời tiết đẹp. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Người dân vui chơi, chụp ảnh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong những ngày Hà Nội có thời tiết đẹp nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Người dân vui chơi, chụp ảnh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong những ngày Hà Nội có thời tiết đẹp nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Lê Đông/TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ngam-net-duyen-dang-ao-dai-nhan-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-20261019150229896.htm