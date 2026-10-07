Ngắm mẫu GT thuần điện Jaguar Type 01 mạnh 1.030 mã lực

Được phát triển từ mẫu concept Type 00 ra mắt từ cuối năm 2024, Jaguar Type 01 là mẫu xe thuần điện đầu tiên mở ra một chương mới của thương hiệu. Theo Jaguar, đây là chiếc xe được phát triển để tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, tiếp nối truyền thống của những mẫu Jaguar nổi bật trong quá khứ với tỷ lệ thiết kế phá cách.

Jaguar Type 01 có thiết kế tương đồng bản concept

Jaguar Type 01 sở hữu tỷ lệ thân xe đặc trưng của một mẫu grand tourer hiệu năng cao. Xe có mui thấp, phần đầu xe ngắn, nắp capo kéo dài, đuôi xe mở rộng và bộ mâm 23 inch. Những yếu tố này tạo nên diện mạo bề thế và khác biệt khi quan sát từ mọi góc độ.

Type 01 có mui thấp, phần đầu xe ngắn, nắp capo kéo dài, đuôi xe mở rộng và bộ mâm 23 inch. Những yếu tố này tạo nên diện mạo bề thế và khác biệt khi quan sát từ mọi góc độ.

Jaguar phát triển một kiến trúc thân xe JEA hoàn toàn riêng biệt, kết hợp với hệ động lực thế hệ mới. Hãng cho biết nền tảng này được xây dựng nhằm đáp ứng trực tiếp những yêu cầu về tỷ lệ, không gian và hiệu năng mà đội ngũ thiết kế đặt ra cho Type 01.

Xe còn được trang bị hệ thống cánh khí động chủ động, cánh gió phía sau có thể triển khai theo 3 cấp độ cùng nhiều giải pháp tối ưu hóa luồng khí quanh thân. Với chỉ số cản gió Cd đạt 0,23, đây là mẫu Jaguar có tính khí động học tối ưu nhất từng được sản xuất.

Nội thất Jaguar Type 01 mang phong cách độc đáo

Jaguar Type 01 tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận khác biệt với khoang nội thất được chia thành 4 không gian riêng biệt, với một đường trục trung tâm chạy dọc khoang xe. Các chi tiết ốp nhôm anod hóa hiệu ứng đồng thau chạy dọc cabin, nhấn mạnh chiều dài và quy mô của mẫu EV này, đồng thời tạo điểm nhấn tương phản với ngôn ngữ thiết kế tối giản tổng thể.

Type 01 tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận khác biệt với khoang nội thất được chia thành 4 không gian riêng biệt, với một đường trục trung tâm chạy dọc khoang xe.

Hệ thống hiển thị trung tâm sử dụng màn hình OLED đơn kích thước tới 24 inch, được thiết kế để tối ưu độ sáng và độ trong của hình ảnh. Bên dưới là màn hình cảm ứng 7 inch mang phong cách smartphone, đảm nhiệm việc điều khiển các chức năng chính của xe.

Trải nghiệm bên trong Type 01 còn được hỗ trợ bởi hệ thống Jaguar Immersive Sound System, bao phủ không gian cabin bằng âm thanh đa chiều. Hệ thống này tích hợp công nghệ Sensory Audio cùng một thanh âm thanh toàn chiều rộng, toàn dải mang tên Panoramic Soundbar. Jaguar cho biết đây là lần đầu tiên công nghệ dạng này xuất hiện trên một mẫu ôtô.

Hiệu năng mạnh mẽ với công suất 1.030 mã lực

Jaguar Type 01 vẫn mang đặc tính vận hành đặc trưng của thương hiệu, thay vì chỉ tập trung vào khả năng tăng tốc. Xe được phát triển với 2 chế độ vận hành mang 2 đặc tính khác nhau, kết hợp hệ thống khung gầm cân bằng với tỷ lệ phân bổ trọng lượng 50:50.

Type 01 sở hữu 3 động cơ điện, 1 ở cầu trước và 2 ở cầu sau, sản sinh công suất tối đa 1.030 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.365 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,2 giây.

Ở cấu hình cao nhất, mẫu BEV này có công suất lên tới 1.030 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.365 Nm, trở thành mẫu xe đường phố mạnh nhất từng được Jaguar sản xuất. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây. Đáng chú ý hơn, Type 01 có thể tăng tốc 100-180 km/h chỉ trong 4,0 giây, cho thấy khả năng duy trì lực kéo mạnh ở dải tốc độ cao.

Jaguar Type 01 sử dụng nền tảng 850 V cùng bộ pin dung lượng 118 kWh. Jaguar cho biết mẫu xe GT này có tầm vận hành lên tới 644 km theo tiêu chuẩn EPA. Trong điều kiện chạy đường cao tốc ở tốc độ duy trì, Type 01 được kỳ vọng có thể di chuyển tới 515 km sau mỗi lần sạc.

Type 01 không đơn thuần là một mẫu xe điện hiệu suất cao, mà còn là tiền đề để Jaguar định hình phong cách mới cho dòng grand tourer hạng sang trong tương lai.

Jaguar Type 01 được thiết kế, phát triển kỹ thuật và sản xuất hoàn toàn tại Anh. Đây không đơn thuần là một mẫu xe điện hiệu suất cao, mà còn là tiền đề để Jaguar định hình phong cách mới cho dòng grand tourer hạng sang trong tương lai.

Thu Uyên