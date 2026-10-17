Ngắm 'lá phổi xanh' giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Công viên hồ điều hoà Thanh Xuân (nằm trên đường Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám, một mặt nằm trên trục đường Vành đai 3) được khánh thành năm 2018.

Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân là một trong những không gian xanh đáng chú ý ở khu vực phía Tây Hà Nội. Mặt nước rộng, hệ thống cây xanh và đường dạo tạo nên khoảng không gian mở giữa những khu đô thị có mật độ xây dựng cao.

Hồ điều hòa có diện tích khoảng 8ha, là hạng mục quan trọng của toàn bộ công trình. Không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan, mặt nước còn đảm nhiệm chức năng điều tiết, hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực, góp phần cải thiện điều kiện môi trường đô thị.

Cây xanh được bố trí dọc các tuyến đường dạo và quanh khu vực hồ, tạo nên lớp cảnh quan mềm mại bên cạnh những công trình cao tầng.

Cùng với mặt nước, hệ thống cây xanh góp phần tạo bóng mát, cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng không gian công cộng. Sự kết hợp giữa hồ điều hòa, hệ thống chiếu sáng và cảnh quan xung quanh góp phần tạo diện mạo riêng cho công viên giữa khu vực đô thị hiện đại.

Công viên mang đến không gian tập luyện ngoài trời cho người dân ở nhiều lứa tuổi.

Trong đó, đi bộ, vận động nhẹ và thư giãn bên hồ là những hoạt động góp phần hình thành thói quen sống năng động, đồng thời phát huy giá trị của không gian công cộng trong đời sống đô thị.

Những lối đi thoáng đãng và cảnh quan ven hồ tạo điều kiện để người dân đi dạo, vận động và giao lưu.

Công viên không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất mà còn góp phần tạo dựng môi trường sinh hoạt cộng đồng gần gũi, thân thiện.

Với cảnh quan mặt nước và cây xanh, công viên tạo thêm lựa chọn vui chơi, thư giãn ngoài trời cho các gia đình. Những khoảng không gian mở giúp trẻ nhỏ có cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, trong khi người lớn có thể kết hợp đi dạo và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc.

Từ khi mở cửa vào tháng 9-2018, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân đã bổ sung một không gian xanh quy mô lớn cho khu vực xung quanh. Phát huy hiệu quả chức năng điều hòa nước, chăm sóc hệ thống cây xanh và gìn giữ cảnh quan sẽ góp phần bảo vệ giá trị của công viên trong quá trình phát triển đô thị Hà Nội.