Ngắm khung cầu dáng 'lá dừa nước' bằng thép khổng lồ trên sông Sài Gòn
Sà lan chở khung vòm cầu đi bộ dáng lá dừa nước bằng thép khổng lồ tiến vào sông Sài Gòn, di chuyển qua cầu Phú Mỹ và tiến về trung tâm TPHCM.
Sáng 19/10, sà lan lai dắt và chở khung vòm thép cầu đi bộ trên sông Sài Gòn hình lá dừa nước đã về tới cầu Phú Mỹ, khu vực Quận 7 cũ để chuẩn bị cho quá trình hợp long cây cầu được mong chờ của TPHCM.
Ghi nhận thực tế lúc khoảng 10h sáng, sà lan được hộ tống bởi ca nô của lực lượng CSGT đường thuỷ di chuyển thành công qua cầu Phú Mỹ, cây cầu dây văng lớn bắc qua sông Sài Gòn. Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển trên sông Sài Gòn tiến về công trường xây dựng ở trung tâm TPHCM, khu vực bến Bạch Đằng.
Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết:
Đoàn sà lan chở cầu thép trên sông Sài Gòn, đang tiến về trung tâm TPHCM. Ảnh: Đ.Xá.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/anh-ngam-khung-cau-dang-la-dua-nuoc-bang-thep-khong-lo-tren-song-sai-gon.html