Ngắm Honda SH Mode thế hệ mới vừa ra mắt, giá từ 60 triệu đồng

Khác với dự đoán của nhiều người, Honda SH Mode 2026 mới là mẫu xe được hãng Nhật Bản giới thiệu tại sự kiện tháng 9. Đây là mẫu xe được trang bị các chi tiết nâng cấp lớn.

Nhìn tổng thể xe không quá nhiều khác biệt về thiết kế so với bản tiền nhiệm. Honda tiếp tục phân phối SH Mode với tổng 4 phiên bản, giá dao động 60,7-67,59 triệu đồng.

Điểm khác biệt đầu tiên là phần mặt nạ phía trước, nay được tiết chế các đường cắt xẻ trở nên tối giản hơn. Hệ thống đèn công nghệ LED với họa tiết kiểu điểm sáng.

Cụm đèn hậu đặt nối liền dưới yên xe trên Honda SH Mode 2026.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS đặt đặt ở bánh trước với các phiên bản Đặc biệt hay Thể thao.

Màn hình trên Honda SH Mode nay được chuyển sang dạng TFT 4,2 inch mới, hiển thị đa thông tin với màu sắc và độ nét cao.

Các phím chức năng trên tay lái cũng không khác biệt bản tiền nhiệm. Nút chuyển màn hình là chi tiết mới nhất, được đặt ở tay lái bên trái.

Cặp gương dạng tròn mang phong cách retro xuất hiện trên Honda SH Mode 2026.

Cốp xe của mẫu tay ga vẫn là điểm cộng với độ sâu lòng và kích thước lớn, có thể chứa vừa 2 nón bảo hiểm nửa đầu.

Sh mode 2027 tiếp tục sử dụng nền tảng động cơ eSP, nhưng được Honda Việt Nam cải tiến hệ thống phun xăng điện tử và hệ thống xử lý khí thải trên ống xả. Thay đổi này dự kiến giúp lượng khí thải được công bố giảm khoảng 40%, tối ưu hiệu suất vận hành và tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Chìa khóa đi cùng hệ thống smartkey mới trên Honda SH Mode 2026.

Với giá bán này, Honda tiếp tục đứng cùng bàn cân với các mẫu tay ga tầm trung - cao cấp trên thị trường như Piaggio Liberty (57,5-59,3 triệu đồng) hay Yamaha Grande (46-50,5 triệu đồng), Yamaha NVX (55,3-68 triệu đồng).

Đan Thanh