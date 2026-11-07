Ngắm hoa hậu Mai Phương, Thanh Thủy và Hà Trúc Linh tại thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026
Tối 7/11, thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng) đón sự xuất hiện của nhiều...
Trong đó, Hoa hậu Việt Nam 2002 Phạm Thị Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy và đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh thu hút sự chú ý.
Thanh Thủy lựa chọn đầm dạ hội đỏ nổi bật, trong khi Hà Trúc Linh xuất hiện dịu dàng với thiết kế màu hồng. Màn hội ngộ của hai nàng hậu từng có khoảnh khắc trao và nhận vương miện tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 cũng là điểm nhấn trên thảm đỏ năm nay.
Cùng ngắm nhan sắc các nàng hậu:
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