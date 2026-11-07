Ngắm hoa hậu Mai Phương, Thanh Thủy và Hà Trúc Linh tại thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026

Có những âm thanh không được viết thành bản nhạc nhưng vẫn đủ sức khiến hàng nghìn trái tim cùng chung một nhịp đập. Đó là tiếng trống rộn ràng, những lời cổ vũ vang lên không ngớt, tiếng reo vui xen lẫn những phút giây tiếc nuối trên khán đài sân vận động. Tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng đặc biệt, nơi tình yêu bóng đá được cất lên bằng những cảm xúc chân thành nhất.