Ngắm hai cây cầu lớn trên Vành đai 4 Vùng Thủ đô vươn mình giữa đại công trường

Cầu Hồng Hà dài khoảng 4,377km, gồm 70 trụ cầu, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Công trình quy mô lớn đang từng bước thành hình, tạo điểm nhấn trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và mở thêm trục kết nối qua sông Hồng.

Sau hơn một năm khởi công, công trường cầu Hồng Hà đang khoác lên diện mạo mới với nhiều hạng mục đồng loạt thành hình. Những phiến dầm đầu tiên được lao lắp trên đoạn cầu cạn, từng bước nối dài dáng cầu giữa đại công trường Vành đai 4.

Mặt bằng đã được bàn giao toàn bộ, 30 mũi thi công trên công trường cầu Hồng Hà đang đồng loạt tăng tốc, đưa sản lượng đạt khoảng 51% giá trị hợp đồng. Hàng trăm cọc khoan nhồi, bệ trụ đã hoàn thành; thân trụ vươn cao tại 63/70 vị trí, trong khi những phiến dầm cũng đang được đúc, lao lắp, từng bước định hình dáng cầu.

Máy móc, thiết bị cùng vật liệu xây dựng tập kết dày đặc, công nhân khẩn trương triển khai các hạng mục, tạo nên không khí thi công sôi động trên công trường cầu Hồng Hà.

Sau hơn một năm thi công, những trụ cầu vươn cao, kết cấu dầm dần nối nhịp, từng bước phác họa rõ nét diện mạo cầu Hồng Hà trên tuyến Vành đai 4.

Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thiện vào tháng 10/2027, sẵn sàng hình thành thêm nhịp kết nối quan trọng qua sông Hồng.

Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối giao thông giữa khu vực phía Bắc và phía Nam sông Hồng, đồng thời hoàn thiện tuyến Vành đai 4 qua địa bàn Hà Nội.

Cùng với cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở cũng đang được các nhà thầu tập trung triển khai nhiều hạng mục.

Cầu Mễ Sở và đường dẫn có tổng chiều dài gần 14km, điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4, điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4. Dự án có tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng.Riêng phần cầu chính Mễ Sở dài hơn 2km, rộng 24,5m, được thiết kế gồm 4 làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe máy, xe thô sơ ở hai bên cầu.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, toàn bộ 116 cọc khoan nhồi tại phần cầu chính đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tiếp tục thi công bệ và thân trụ cầu.Đối với phần cầu dẫn, các nhà thầu đã hoàn thành 374 cọc khoan nhồi, 46/66 bệ trụ, 34/66 thân trụ và 21/66 xà mũ. Đồng thời, 99/392 phiến dầm Super-T đã được đúc, trong đó 52 phiến được lao lắp.

Các hạng mục cầu vượt đê phía Hưng Yên và những nhánh kết nối cũng được triển khai song song. Đến nay, giá trị sản lượng thi công cầu Mễ Sở đạt khoảng 48,7%.

Tại một số vị trí cầu cạn, nhiều trụ cầu đã hoàn thành phần thân và bắt đầu được lao lắp dầm. Khu vực vượt Quốc lộ 1A đang triển khai đồng thời các hạng mục cầu cạn, đường gom và đường công vụ.

Cầu Mễ Sở phấn đấu hoàn thành vào tháng 10/2027.

Khi hoàn thành, hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở sẽ tạo thêm những nhịp kết nối qua sông Hồng, góp phần giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu, mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy giao thương giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng. Đây cũng là những mắt xích quan trọng, góp phần hoàn thiện diện mạo tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.