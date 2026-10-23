Ngắm hạ tầng khang trang tại các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam ở Huế

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua Tp.Huế dài hơn 95km, đi qua 12 xã, phường. Trên tuyến dự kiến bố trí ga hành khách Phú Mỹ tại phường Phú Thượng, diện tích khoảng 367ha, cùng ga tiềm năng Chân Mây tại xã Chân Mây – Lăng Cô.

Theo thống kê, dự án ảnh hưởng đến 9.278 hộ dân, trong đó có 1.368 hộ cần bố trí tái định cư và khoảng 7.418 mồ mả phải di dời. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng ước tính khoảng 6.302 tỷ đồng, bao gồm 4.495 tỷ đồng phục vụ bồi thường, hỗ trợ và 1.807 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư, nghĩa trang, chợ và trường học.

Hạ tầng đồng bộ tại khu tái định cư Phú Hồ.

Thông tin từ Sở Xây dựng Tp.Huế, để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, Tp.Huế đã khởi công 33 dự án thành phần với tổng kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng. Các công trình gồm 22 khu tái định cư có tổng diện tích hơn 86ha, 6 khu nghĩa trang tập trung rộng hơn 19ha, 4 trường học với diện tích khoảng 5,7ha và một khu chợ kết hợp tái định cư rộng 2,14ha.

Ghi nhận tại khu tái định cư Phú Hồ, thuộc thôn Diên Đại, xã Phú Hồ, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ đã hoàn thành, tạo nên diện mạo khang trang cho khu vực. Mặt bằng được san nền, các tuyến đường giao thông nội bộ được xây dựng rộng rãi, kết nối thuận tiện giữa các khu vực. Hệ thống thoát nước, cấp nước sinh hoạt và bãi đỗ xe được đầu tư đồng bộ, trong khi cây xanh cảnh quan góp phần tạo không gian thông thoáng.

Các hạng mục được triển khai theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt, bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng nhà ở và ổn định cuộc sống của người dân khi chuyển đến nơi ở mới. Không gian được quy hoạch tương đối đồng bộ, góp phần hình thành khu dân cư có diện mạo hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài.

Tương tự, tại khu tái định cư Phú Đa, xã Phú Vang, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng đã hoàn thiện. Hiện đã san nền khoảng 2,69 ha, cắm mốc phân lô khoảng 89 lô đất ở có diện tích từ 120m² đến gần 293m² để phục vụ tái định cư.

Khu tái định cư Phú Đa đã hoàn thiện.

Ngoài ra, các tuyến đường nội bộ, mặt bằng khu đất và hệ thống thoát nước được đầu tư đồng bộ, tạo không gian rộng rãi, thông thoáng. Hệ thống cấp nước sinh hoạt, bãi đỗ xe cùng các hạng mục cây xanh cảnh quan được bố trí theo quy hoạch, góp phần cải thiện diện mạo khu vực.

Thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 8 dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và nghĩa trang tại khu vực phía Nam Tp.Huế, với tổng mức đầu tư hơn 362 tỷ đồng.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 4 khu tái định cư và 2 khu nghĩa trang, đồng thời bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Khu tái định cư tại xã Phú Lộc dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026; dự án khu chợ thôn phường 5 kết hợp tái định cư dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026.

Về giải ngân, lũy kế nguồn vốn dành cho các khu tái định cư do Ban Nam Sông Hương quản lý đạt hơn 268 tỷ đồng trên tổng số 289 tỷ đồng, tương đương 92,8%. Phần vốn còn lại dự kiến được giải ngân trong năm 2026.

Ở khu vực phía Bắc, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương thông tin, đã khởi công 14 dự án với tổng kinh phí hơn 466 tỷ đồng, gồm 11 khu tái định cư rộng 31,45ha và 3 khu nghĩa trang rộng 10,7ha.

Trong số này, 3 khu tái định cư và khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền đã hoàn thành. Phần lớn các công trình còn lại đạt khối lượng thi công từ 60% đến 80%, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Đại diện các chủ đầu tư cho biết, các công trình hoàn thành đều được triển khai theo thiết kế được thẩm định, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và quy định nghiệm thu kỹ thuật hiện hành; hồ sơ hoàn công được lập theo quy định.