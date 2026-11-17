Dự án xây dựng đường trục trung tâm Biên Hòa nằm trên Cù Lao Phố, giữa sông Đồng Nai, thuộc phường Trấn Biên, TP Đồng Nai. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông, mở rộng không gian đô thị và tạo động lực phát triển khu vực này.

Cù Lao Phố được ví như “hòn ngọc xanh” nằm giữa trung tâm đô thị Biên Hòa, song nhiều năm qua, khu vực này vẫn chưa phát huy hết tiềm năng do hạn chế về hạ tầng giao thông và kết nối đô thị.

Việc đầu tư tuyến đường trục trung tâm Biên Hòa được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng kết nối, tạo điều kiện thu hút đầu tư, từng bước đánh thức tiềm năng phát triển của vùng đất này.

Dự án xây dựng đường trục trung tâm Biên Hòa, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn, có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai là chủ đầu tư.

Toàn tuyến dài hơn 5,4km, được chia thành hai nhánh. Trong đó, nhánh 1 dài khoảng 3,7km, có điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu và điểm cuối giao với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao cầu An Hảo. Nhánh này được xây dựng mới hai cây cầu là Thống Nhất và Vàm Ông Án.

Nhánh 2 dài khoảng 1,7km, có điểm đầu tại vòng xoay giao với nhánh 1 ở phường Hiệp Hòa, điểm cuối kết nối với đường Đặng Văn Trơn tại nút giao đường đầu cầu Bửu Hòa.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 11, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng, một số đoạn tuyến được cho phép lưu thông tạm thời.

Cụ thể, phương tiện từ đường Lê Văn Duyệt, qua cầu An Hảo, được phép rẽ vào điểm cuối nhánh 1 của dự án. Từ đây, xe có thể di chuyển thẳng qua cầu Thống Nhất để đến điểm đầu tuyến tại đường Võ Thị Sáu, thuộc khu vực trung tâm phường Trấn Biên.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ đường Võ Thị Sáu di chuyển đến điểm cuối nhánh 1 hiện chưa được phép rẽ trái lên cầu An Hảo. Các phương tiện buộc phải rẽ phải vào đường Đặng Văn Trơn, sau đó di chuyển đến các nút giao được phép quay đầu để trở lại đường Lê Văn Duyệt, hướng ra Quốc lộ 1A.

Theo quan sát, hệ thống biển báo, chiếu sáng, sơn kẻ vạch, lề đường và vỉa hè trên nhiều đoạn tuyến đã cơ bản hoàn thiện. Đáng chú ý, nhánh 1 được thiết kế rộng 10 làn xe, trong khi nhánh 2 có 6 làn xe. Cả hai nhánh đều được lắp đặt biển báo giới hạn tốc độ tối đa 50km/h.

Từ trên cao, tuyến đường hiện lên với những đoạn uốn lượn men theo sông Đồng Nai, tạo thành dải kết nối giữa Cù Lao Phố và khu vực trung tâm đô thị. Hệ thống cầu, đường và các nút giao dần hình thành diện mạo mới cho khu vực vốn được bao quanh bởi dòng sông.

Dù nhiều hạng mục chính đã hoàn thành, toàn tuyến đường trục trung tâm Biên Hòa hiện vẫn chưa thể thông xe đồng bộ. Khu vực vòng xoay và một số nút giao còn đang hoàn thiện hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông trước khi đưa vào khai thác.

Trước đó, sáng 3/2, cầu Thống Nhất thuộc dự án đã chính thức thông xe, tạo thêm hướng kết nối giữa khu vực Cù Lao Phố với trung tâm Biên Hòa.

Cùng với tuyến đường trục trung tâm, cầu Thống Nhất được xác định là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông, mở rộng không gian đô thị và tăng khả năng kết nối giữa các khu vực.

Khi toàn tuyến được hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, công trình được kỳ vọng không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân trên địa bàn.