Buổi sáng, những đồi chè Long Cốc﻿ ẩn hiện giữa biển mây bồng bềnh. Mây trắng trôi là là qua các triền đồi, lúc phủ kín những “bát úp” xanh, lúc để lộ từng đường chè uốn lượn trong nắng sớm. Khung cảnh biến đổi theo từng khoảnh khắc, vừa khoáng đạt vừa nên thơ, khiến Long Cốc trở thành điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thiên nhiên và thích săn mây.

Theo Quyết định số 3944/QĐ-UBND ký ngày 16/11, điểm du lịch cộng đồng Đồi chè Long Cốc﻿ có diện tích 677 ha, thuộc các thôn Bông, Măng 1, Măng 2, Nhội Cạn, Vai Én và Đải, xã Long Cốc. UBND xã Long Cốc được giao quản lý điểm du lịch.

Từ những triền đồi nối tiếp nhau, các luống chè tạo thành những đường cong xanh mềm mại giữa vùng trung du.

Vào buổi sớm, sương mỏng vương trên tán chè, trôi qua các sườn đồi rồi tan dần khi nắng lên. Những đồi chè hiện ra lớp lớp, trải rộng đến chân trời, đem lại vẻ yên bình và khoáng đạt cho vùng đất Long Cốc.

Cảnh quan ấy là lợi thế để địa phương phát triển hoạt động tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên. Việc được công nhận là điểm du lịch cộng﻿ đồng tạo cơ sở để Long Cốc tổ chức quản lý, khai thác giá trị đồi chè và từng bước hình thành các sản phẩm du lịch có sự tham gia của người dân.

Từ ngày 19-24/11, xã Long Cốc khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Long Cốc năm 2026 với chủ đề “Hương sắc trà - Bản sắc Mường, Kết nối thiên nhiên - Lan tỏa giá trị”. Các hoạt động quảng bá cảnh quan, sản phẩm chè và văn hóa địa phương.

Du khách có thể tham quan không gian văn hóa trà, Bếp Mường, khu trưng bày nông sản và sản phẩm OCOP; thưởng thức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Trong ảnh: Các đội tham gia thi hái và sao chè hứa hẹn những mẻ chè chất lượng cao sẽ ra lò.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã Long Cốc - cho biết, địa phương ước đón khoảng 50.000 lượt khách du lịch trong năm 2026, gấp 10 lần năm 2025. Việc đồi chè Long Cốc được công nhận là điểm du lịch cộng đồng được kỳ vọng góp phần thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ và nâng cao thu nhập cho người dân.