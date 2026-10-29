Ngắm diện mạo cầu Hồng Hà sau một năm thi công

Sau một năm thi công, cầu Hồng Hà đang dần hiện rõ hình hài với hệ thống trụ cầu trải dài qua sông Hồng.

Cầu Hồng Hà thuộc Tiểu dự án đầu tư công trong Dự án thành phần 3 của Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Dự án có chiều dài cầu vượt khoảng 4,377km, gồm 70 trụ cầu, đi qua sông Hồng và vượt đê tả Hồng, đê hữu Hồng. Điểm đầu tuyến thuộc xã Mê Linh, điểm cuối thuộc xã Ô Diên, kết nối với các cầu cạn thuộc gói thầu BOT.

Theo số liệu báo cáo của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 941 cọc khoan nhồi và đổ bê tông 69/70 bệ trụ cầu. Những trụ cầu bê tông cốt thép lần lượt vươn cao giữa lòng sông, đánh dấu tiến độ thi công của công trình.

Công tác thi công thân trụ đang được triển khai đồng loạt, đã có 63/70 trụ đã được triển khai đổ bê tông thân trụ. Trong đó hoàn thành 202/226 đốt thân trụ, tạo tiền đề cho các hạng mục kết cấu phía trên.

Trên công trường, các đơn vị tiếp tục thi công xà mũ trụ cầu, đã có 21/70 trụ được triển khai đổ bê tông xà mũ, hoàn thành 48/147 đợt đổ bê tông, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu đỡ nhịp cầu.

Công tác thi công các đốt dầm đúc hẫng được triển khai tại nhiều vị trí. Hạng mục đổ bê tông đốt K0 đã được thực hiện tại 10/19 trụ, với 25/57 đợt đổ bê tông; 6/758 đốt dầm đúc hẫng đã hoàn thành.

Song song với thi công trụ cầu, các đơn vị tập trung đúc dầm Super T phục vụ lắp đặt các nhịp cầu. Đến kỳ báo cáo, 185/450 phiến dầm Super T đã được đúc, trong đó 3/45 nhịp dầm đã hoàn thành lao lắp.

Các mũi thi công được tổ chức đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng đã bàn giao. Hai gói thầu xây lắp XL-NS.01.01 và XL-NS.02.01 huy động tổng cộng 30 mũi thi công, gồm 22 mũi và 8 mũi tương ứng, nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã hoàn thành 100%. Trong đó, diện tích bàn giao tại xã Ô Diên là 2,908ha, xã Mê Linh là 4,3ha, tạo điều kiện để doanh nghiệp dự án triển khai thi công trên toàn bộ phạm vi được bàn giao.

Theo kế hoạch, các nhà thầu tiếp tục thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ, xà mũ; đúc và lao lắp dầm cầu.

Dự án phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027, hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10-2027, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC năm 2027.

Khi hoàn thành, cầu Hồng Hà sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trên tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, góp phần tăng cường kết nối giữa các khu vực phía Bắc và phía Tây Hà Nội.

Đồng thời liên kết với mạng lưới đường cao tốc và các tuyến giao thông đối ngoại.

Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển, tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa và hành khách, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ tại các khu vực dọc tuyến.