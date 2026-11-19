Ngắm di sản văn hóa Đà Nẵng - những báu vật từ lòng đất
Sáng 19/11, tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc triển lãm chuyên đề “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy”, kết hợp lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng, chương trình tìm hiểu lịch sử và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.
Triển lãm giới thiệu 3 chuyên đề gồm: “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng”; “Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển” và “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp”.
Trong đó, chuyên đề “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng” kết nối các hiện vật gốc gồm Đầu tượng thần Shiva, Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi, Hạt mã não hình thú Lai Nghi với các hiện vật phiên bản như Tượng Bồ tát Tara, Mukhalinga, Tượng nữ thần Devi và hệ thống tư liệu hình ảnh.
Qua đó, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của các nền văn hóa cổ từng hiện diện trên vùng đất Đà Nẵng.
Chuyên đề “Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển” trưng bày 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập “Dòng chảy Việt” của nhà sưu tập Phạm Văn Phát, 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long và 70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm (thế kỷ XV - XVI).
Các hiện vật góp phần tái hiện hoạt động giao thương hàng hải và thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An trong lịch sử; đồng thời tôn vinh đóng góp của các nhà sưu tập tư nhân trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản.
Ngoài ra, chuyên đề “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp”, tái hiện hành trình mở cõi, xây dựng và phát triển vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa - Đà Nẵng ngày nay, gắn với dấu mốc danh xưng Quảng Nam ra đời năm 1471.
Dịp này, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng từ 2 nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long.
Cụ thể, nhà sưu tập Phạm Văn Phát hiến tặng 58 hiện vật, gồm 4 vòng tay thuộc văn hóa Chăm Pa, bộ sưu tập 45 tiền xu, bát, đĩa, thìa và sách “Phủ biên tạp lục” tập 2 (bản Quốc ngữ). Nhà sưu tập Lương Hoàng Long trao tặng 19 hiện vật, gồm 17 vòng tay đồng thuộc văn hóa Chăm Pa và 2 bình gốm Mỹ Thiện.
Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm được tổ chức nhằm tăng tính tương tác, thu hút công chúng, nhất là học sinh.
Trong đó, hoạt động “Sắc mo cau Thạnh Bình” giới thiệu kỹ thuật đan giỏ từ mo cau; hoạt động ghép gốm, xâu chuỗi hạt giúp học sinh tìm hiểu quy trình chỉnh lý, bảo quản, phục chế hiện vật gốm sau khai quật khảo cổ, đồng thời rèn luyện tư duy logic và kỹ năng làm việc nhóm...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngam-di-san-van-hoa-da-nang-nhung-bau-vat-tu-long-dat-3358918.html