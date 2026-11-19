Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc không gian triển lãm giới thiệu chuyên đề về văn hóa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Triển lãm giới thiệu 3 chuyên đề gồm: “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng”; “Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển” và “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp”.

Trong đó, chuyên đề “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng” kết nối các hiện vật gốc gồm Đầu tượng thần Shiva, Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi, Hạt mã não hình thú Lai Nghi với các hiện vật phiên bản như Tượng Bồ tát Tara, Mukhalinga, Tượng nữ thần Devi và hệ thống tư liệu hình ảnh.

Qua đó, giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của các nền văn hóa cổ từng hiện diện trên vùng đất Đà Nẵng.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng Huỳnh Đình Quốc Thiện (giữa) tiếp nhận hiện vật hiến tặng từ 2 nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chuyên đề “Từ Bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển” trưng bày 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập “Dòng chảy Việt” của nhà sưu tập Phạm Văn Phát, 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long và 70 hiện vật gốm sứ từ tàu đắm Cù Lao Chàm (thế kỷ XV - XVI).

Các hiện vật góp phần tái hiện hoạt động giao thương hàng hải và thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An trong lịch sử; đồng thời tôn vinh đóng góp của các nhà sưu tập tư nhân trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Những bình gốm cổ có tuổi đời hàng trăm năm được trưng bày, giới thiệu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ngoài ra, chuyên đề “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp”, tái hiện hành trình mở cõi, xây dựng và phát triển vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa - Đà Nẵng ngày nay, gắn với dấu mốc danh xưng Quảng Nam ra đời năm 1471.

Dịp này, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật hiến tặng từ 2 nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long.

Cụ thể, nhà sưu tập Phạm Văn Phát hiến tặng 58 hiện vật, gồm 4 vòng tay thuộc văn hóa Chăm Pa, bộ sưu tập 45 tiền xu, bát, đĩa, thìa và sách “Phủ biên tạp lục” tập 2 (bản Quốc ngữ). Nhà sưu tập Lương Hoàng Long trao tặng 19 hiện vật, gồm 17 vòng tay đồng thuộc văn hóa Chăm Pa và 2 bình gốm Mỹ Thiện.

Những chiếc gốm dính chặt trên sắt đá được khai quật từ tàu đắm tại Cù Lao Chàm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm được tổ chức nhằm tăng tính tương tác, thu hút công chúng, nhất là học sinh.

Trong đó, hoạt động “Sắc mo cau Thạnh Bình” giới thiệu kỹ thuật đan giỏ từ mo cau; hoạt động ghép gốm, xâu chuỗi hạt giúp học sinh tìm hiểu quy trình chỉnh lý, bảo quản, phục chế hiện vật gốm sau khai quật khảo cổ, đồng thời rèn luyện tư duy logic và kỹ năng làm việc nhóm...

Các hiện vật được trưng bày tái hiện một phần hoạt động giao thương hàng hải và thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Hội An. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi, một trong 3 hiện vật gốc bảo vật quốc gia được giới thiệu đến công chúng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hạt mã não hình thú Lai Nghi, hiện vật gốc bảo vật quốc gia được trưng bày. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hiện vật gốc đầu tượng thần Shiva được trưng bày. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Nhà sưu tập Phạm Văn Phát bên bộ đèn cổ của ông được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chiếc bình gốm cổ thuộc bộ sưu tập “Dòng chảy Việt” của nhà sưu tập Phạm Văn Phát. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những cái chén bằng nguyên liệu gốm cổ được nhà sưu tập Lương Hoàng Long giới thiệu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Nhiều bình gốm sứ có niên đại từ khoảng thế kỷ XV - XVI được khai quật từ tàu đắm Cù Lao Chàm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Sinh viên chuyên ngành Văn hóa - du lịch (Trường Đại học Quảng Nam) tìm hiểu nguồn gốc cổ vật từ nhà sưu tập. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hàng chục gốm sứ cổ có niên đại hàng trăm năm được sưu tầm, giới thiệu công chúng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hàng chục gốm sứ cổ có niên đại hàng trăm năm được sưu tầm, giới thiệu công chúng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hàng chục gốm sứ cổ có niên đại hàng trăm năm được sưu tầm, giới thiệu công chúng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hàng chục gốm sứ cổ có niên đại hàng trăm năm được sưu tầm, giới thiệu công chúng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một nữ du khách thích thú ngắm Tượng nữ thần Devi. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất xứ Quảng được giới thiệu đến công chúng, thu hút sự quan tâm của người trẻ. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một số cổ vật nằm trong bộ sưu tập của nhà sưu tập Phạm Văn Phát. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Một số cổ vật nằm trong bộ sưu tập của nhà sưu tập Phạm Văn Phát. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Qua hàng trăm năm, nhiều cổ vật không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Học sinh trải nghiệm các hoạt động văn hóa tại không gian triển lãm như ghép gốm, xâu chuỗi hạt cườm... Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Các nghệ nhân trình diễn đan giỏ từ mo cau, hoạt động nằm trong “Sắc mo cau Thạnh Bình” tạo cơ hội để người tham gia trải nghiệm. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC