Ngắm Cửu Trại Câu 'đẹp như tranh' qua ống kính Oppo Find X9 Ultra

Từ mặt hồ xanh trong đến khung hình chân dung giữa núi rừng, qua ống kính của Oppo Find X9 Ultra, Cửu Trại Câu hiện lên đẹp huyền ảo, làm “xiêu lòng” tín đồ xê dịch.

Được mệnh danh “thiên đường hạ giới”, “chốn tiên cảnh giữa nhân gian”, Cửu Trại Câu thu hút du khách bởi mặt nước xanh, triền rừng nối nhau và bóng núi soi xuống hồ tạo nên khung cảnh nên thơ.

Để ghi lại trọn vẹn cảnh sắc thiên nhiên đẹp nao lòng của Cửu Trại Câu, nhiều du khách thường nghĩ đến máy ảnh cùng bộ ống kính chuyên dụng. Tuy nhiên, để chụp được cả chân dung lẫn phong cảnh, họ có thể phải mang theo 1-2 ống kính với các dải tiêu cự khác nhau, khiến hành lý thêm cồng kềnh. Nếu mục tiêu là lưu giữ kỷ niệm, làm album du lịch hay chia sẻ khoảnh khắc lên mạng xã hội, một thiết bị nhỏ gọn, linh hoạt sẽ giúp hành trình nhẹ nhàng hơn mà vẫn đáp ứng nhu cầu ghi hình đa dạng.

Oppo Find X9 Ultra hướng đến trải nghiệm ấy bằng hệ thống camera đa tiêu cự, khả năng tái tạo màu tự nhiên và xử lý khung cảnh có độ chênh sáng lớn. Từ phong cảnh đến chân dung, chiếc điện thoại giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc lưu lại trọn vẹn kỷ niệm của một chuyến đi.

Sức hấp dẫn của Cửu Trại Câu trước hết nằm cảnh quan hùng vĩ với hồ nước, rừng cây và núi non đan xen thành những lớp cảnh sắc đa dạng. Mặt hồ xanh như ngọc ôm trọn bóng vách núi và hàng cây ven bờ. Với ảnh phong cảnh, góc chụp rộng là lựa chọn lý tưởng để thu trọn vẻ đẹp của điểm đến, từ mặt nước trong veo đến dãy núi trùng điệp và từng chi tiết của cây cỏ, mặt nước.

Tiêu cự góc rộng thu trọn cảnh sắc thiên nhiên vào khung hình.

Ở dải tiêu cự 23-70 mm của Oppo Find X9 Ultra, mặt hồ, vách đá và rừng cây cùng xuất hiện với bố cục thoáng, tạo nên khung hình giàu chiều sâu. Những nhánh cây ở tiền cảnh tạo cảm giác người xem đang đứng ngay bên bờ hồ, trực tiếp ngắm nhìn cảnh sắc.

Khi đã có khung hình toàn cảnh, bộ ảnh tập trung hơn vào chi tiết với tiêu cự tele. Ảnh chụp ở 230 mm giúp thu gần chủ thể, làm nổi bật đường nét của cảnh quan. Trong tình huống này, camera Tele Hasselblad 50 MP với khả năng zoom quang học 10x trên OPPO Find X9 Ultra cho thấy lợi thế khi ghi lại những chi tiết mà góc chụp rộng khó thể hiện rõ.

Khả năng chụp xa bằng hệ thống quang học cũng giúp đưa chủ thể ở khoảng cách lớn vào khuôn hình rõ hơn, tạo điều kiện khai thác cảnh vật mà người chụp không thể tiến đến gần, đồng thời khắc phục phần nào tình trạng vỡ ảnh. Giữa không gian có nhiều đường nét, một khung hình hẹp giúp loại bớt chi tiết gây phân tán. Người chụp có thể dành toàn bộ sự chú ý cho một mảng rừng hoặc những góc cạnh đan xen lớp lang của triền núi.

Camera Tele Hasselblad 50 MP với zoom quang học 10x giúp ghi lại rõ nét chi tiết ở xa.

Khả năng chụp chân dung cũng là điểm cộng lớn của Oppo Find X9 Ultra. Muốn ghi lại cảm giác con người nhỏ bé giữa thiên nhiên, người chụp có thể giữ góc rộng và dành nhiều khoảng trống cho phong cảnh. Khi cần nhấn vào biểu cảm, bạn có thể chuyển sang tiêu cự dài hơn để thu gọn hậu cảnh, tập trung điểm nhìn vào nhân vật. Độ sâu trường ảnh nổi bật nhờ khả năng xóa phông tự nhiên. Bên cạnh đó, chi tiết gương mặt và làn da cũng được tái hiện chân thực.

Chi tiết trên gương mặt và làn da được tái hiện ấn tượng khi chụp chân dung trên Oppo Find X9 Ultra.

Một trong những điều làm nên vẻ quyến rũ của Cửu Trại Câu là sự chuyển sắc hài hòa giữa mặt nước, cây cối, núi non và nền trời. Khi mảng màu bị đẩy quá rực hoặc trở nên giống nhau, bức ảnh dễ mất đi độ dịu mắt và chiều sâu.

Camera tái tạo màu thế hệ mới trên Oppo Find X9 Ultra được thiết kế để hỗ trợ ghi nhận tông màu tự nhiên trên ống kính. Khả năng thích ứng với thay đổi nhiệt độ màu giúp du khách không lo chất lượng màu ảnh biến đổi khi liên tục di chuyển trên nhiều điều kiện ánh sáng, chẳng hạn giữa khoảng nắng và bóng râm.

Camera tái tạo màu thế hệ mới trên Oppo Find X9 Ultra được thiết kế để hỗ trợ ghi nhận tông màu tự nhiên trên ống kính.

Bên cạnh màu sắc, ánh sáng là thử thách đáng kể khi chụp ảnh phong cảnh. Trong cùng khuôn hình, nền trời và vùng phản chiếu có thể rất sáng, còn hàng cây hoặc người đứng ven bờ lại nằm trong bóng râm. Nếu ưu tiên vùng tối, phần trời dễ mất chi tiết; nếu giữ vùng sáng, cảnh vật phía dưới có thể giảm sức hút, thiếu đi sự ấn tượng.

Dải tương phản động cao 16 EV của Oppo Find X9 Ultra hỗ trợ người dùng xử lý tình huống chênh sáng tối ưu. Khả năng bảo toàn thông tin ở cả vùng sáng lẫn vùng tối hỗ trợ tái hiện chi tiết rõ hơn, từ mặt nước, hàng cây đến nền trời, đồng thời giữ được sự phân lớp của cảnh quan trong cùng một khung hình.

Dải tương phản động cao trên Oppo Find X9 Ultra giúp giữ lại nhiều chi tiết, bất kể mức độ chênh sáng của bức ảnh.

Khả năng cân bằng sáng tối còn phát huy hiệu quả trong ảnh chân dung bên hồ, khi gương mặt được tái hiện đủ sáng mà phong cảnh phía sau vẫn giữ được chi tiết rõ nét. Sự hài hòa giữa chủ thể và hậu cảnh giúp bức ảnh truyền tải tốt hơn, tạo cảm giác gần gũi giữa con người với bối cảnh thiên nhiên mà vẫn giữ được chiều sâu.

Cửu Trại Câu với hồ nước xanh trong hiện lên ấn tượng qua Oppo Find X9 Ultra.

Có thể nói, Oppo Find X9 Ultra làm tốt vai trò bạn đồng hành của tín đồ du lịch, khi kết hợp nhiều nhu cầu ghi hình trong một thiết bị nhỏ gọn.

Thay vì phải chuẩn bị nhiều ống kính trong hành lý để có album ấn tượng, giờ đây, tất cả điều bạn cần có thể chỉ là một chiếc điện thoại. Người dùng có thể ghi lại toàn bộ khung cảnh bằng tiêu cự góc rộng, zoom vào chi tiết ở xa bằng camera tele rồi chụp bạn đồng hành bằng chế độ chân dung. Ảnh cũng được lưu trực tiếp trên thiết bị, thuận tiện để xem lại, chọn lọc và chia sẻ ngay trong hành trình. Tất cả được thực hiện liền mạch trên thiết bị duy nhất.

Sự kết hợp giữa dải tiêu cự linh hoạt, màu sắc tự nhiên và khả năng xử lý tương phản tối ưu của Oppo Find X9 Ultra giúp người dùng lưu lại trọn vẹn cảnh sắc và khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá.