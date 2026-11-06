Ngắm cổng Parabol Bách khoa trước thời khắc di dời trong dự án trục không gian Quốc lộ 1A

Cổng Parabol – công trình kiến trúc gắn liền với lịch sử phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội đang được quây rào để chuẩn bị di chuyển vào sâu bên trong khuôn viên khoảng 20m.

Nằm tại mặt đường Giải Phóng, cổng Parabol từ lâu đã trở thành hình ảnh nhận diện đặc trưng của Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện nay, khu vực xung quanh công trình đã được quây tôn, căng dây cảnh báo, chuẩn bị cho công tác di dời.

Nhìn từ phía đường Giải Phóng, mái vòm cong đặc trưng đã đồng hành cùng nhiều thế hệ thầy và trò nhà trường.

Công trình có chiều cao khoảng 12,5m tính từ mặt đất đến đỉnh mái vòm, khoảng cách giữa hai chân cổng rộng khoảng 8m. Được xây dựng từ năm 1965, cùng thời điểm hình thành các khu nhà C tại góc đường Giải Phóng - Đại Cồ Việt, chiếc cổng mang hình dáng đường cong parabol đặc trưng trong toán học. Thiết kế này không chỉ tạo dấu ấn về kiến trúc mà còn thể hiện tinh thần của một trường đại học kỹ thuật: Đề cao trí tuệ, sự sáng tạo, tinh thần độc lập và khát vọng vươn lên.

Những ngày gần đây, khi thông tin di dời cổng Parabol được quan tâm, một số người dân sinh sống tại đây và các cựu sinh viên đã trở lại trường để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm. Với họ, đây không đơn thuần là một công trình kiến trúc mà còn là nơi lưu dấu những năm tháng thanh xuân, tình bạn và hành trình trưởng thành dưới mái trường Bách khoa.

Dù Đại học Bách khoa Hà Nội có ba cổng chính trên các tuyến đường Giải Phóng, Đại Cồ Việt và Trần Đại Nghĩa, cổng Parabol vẫn mang giá trị tinh thần đặc biệt, được nhiều thế hệ sinh viên xem như một phần ký ức không thể thiếu khi nhắc về nhà trường.

Theo đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội, việc di dời công trình dự kiến được thực hiện trong tuần này nhằm bảo tồn giá trị lịch sử của cổng. Phương án đã được UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương với nhà trường, triển khai đồng bộ với kế hoạch giải phóng mặt bằng trên tuyến đường Giải Phóng, thuộc địa bàn phường Bạch Mai.

Đơn vị thi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn qua phố Giải Phóng, là đầu mối thực hiện việc di dời.

Việc cổng Parabol được đưa vào sâu bên trong khuôn viên khoảng 20m đánh dấu sự thay đổi về vị trí của một biểu tượng quen thuộc. Giá trị lịch sử và những ký ức mà công trình lưu giữ vẫn sẽ tiếp tục hiện diện trong đời sống của nhà trường.

Với nhiều thế hệ sinh viên Bách khoa, dù chiếc cổng ở vị trí nào, lời hẹn “Ra cổng Parabol nhé” vẫn là một phần thân thương của những năm tháng thanh xuân.