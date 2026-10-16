Ngắm cao tốc La Sơn - Hòa Liên 4 làn xe uốn lượn giữa núi rừng

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên có tổng chiều dài khoảng 65km, điểm đầu kết nối cao tốc Cam Lộ - La Sơn (tại thành phố Huế), điểm cuối nối cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: N.Q.

Sau nhiều năm thi công, đến tháng 4/2022, tuyến cao tốc được đưa vào khai thác với quy mô 2 làn xe, góp phần giảm tải Quốc lộ 1A, tăng khả năng kết nối giữa thành phố Huế và Đà Nẵng. Tuy nhiên, do tuyến đường chỉ có 2 làn xe, sau khi đưa vào khai thác đã bộc lộ một số hạn chế. Ảnh: N.Q.

Ngày 29/5/2025, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên được khởi công. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, nâng quy mô tuyến lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m. Ảnh: N.Q.

Sau hơn 1 năm triển khai thi công, các hạng mục chính của dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên hoàn thành. Ảnh: N.Q.

Mặt đường với 4 làn xe, hai chiều được phân cách bằng dải phân cách cứng, tạo diện mạo đồng bộ cho tuyến cao tốc sau khi mở rộng. Hệ thống dải phân cách, lưới chống lóa cùng các biển báo giao thông được lắp đặt trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: N.Q.

Đặc biệt, tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên đi qua khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: N.Q.

Nhiều đoạn tuyến uốn lượn giữa núi rừng, một bên là những vạt rừng xanh, bên còn lại là các khe, suối chạy dọc tạo nên một khung cảnh rất đẹp. Ảnh: N.Q.

Ông Trần Văn Quang, cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị đang thi công các hạng mục bổ sung liên quan đến nút giao xã Khe Tre (thành phố Huế) và một số vị trí khác trên tuyến. Dự kiến, đến ngày 31/12/2026, dự án sẽ hoàn thiện các hạng mục theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Ảnh: N.Q.

Trong thời gian tiếp tục hoàn thiện, tốc độ tối đa trên tuyến là 60km/h. Xe tải trên 6 trục và xe khách trên 9 chỗ bị cấm lưu thông. Ảnh: N.Q.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên sau khi được đầu tư mở rộng, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, bảo đảm đồng bộ, hiện đại. Qua đó, nâng cao năng lực khai thác, phát huy vai trò của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong kết nối giao thông giữa các địa phương ở khu vực miền Trung. Ảnh: N.Q.