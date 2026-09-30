Ngắm cao tốc Bến Lức - Long Thành trước giờ thông xe toàn tuyến

Ngày 30/9, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, dự kiến 0h ngày 1/10, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác toàn tuyến.

Sau hơn 12 năm kể từ khi triển khai, cầu Phước Khánh đang đứng trước thời điểm hoàn thành, khép lại hành trình dài để nối thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, trên cầu Phước Khánh, các hạng mục cuối cùng đang được hoàn tất. (Hình ảnh ghi nhận ngày 29/9).

Cầu thuộc gói thầu J3-1, đoạn Km29+264 - Km32+450, có vai trò quan trọng trong việc nối thông toàn tuyến. Công trình từng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khiến việc thi công phải tạm dừng trong nhiều năm. Đến năm 2025, dự án được tái khởi động và đẩy nhanh tiến độ.

Việc đưa cầu Phước Khánh vào khai thác sẽ giúp hoàn thiện tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo thêm lựa chọn kết nối giữa khu vực miền Tây với Đồng Nai và các địa phương thuộc Đông Nam Bộ.

Cách cầu Phước Khánh không xa là cầu Bình Khánh, công trình vượt sông Soài Rạp thuộc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, được khánh thành ngày 19/12/2025, với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.

Từ cầu Bình Khánh - Phước Khánh, tuyến cao tốc tiếp tục kết nối đến khu vực nút giao QL51. Đây là điểm kết nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 51, đồng thời tạo hướng liên kết đến các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực.

Thông qua nút giao Tân Hiệp, tuyến còn được quy hoạch kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, hiện nút giao Tân Hiệp chưa đưa vào khai thác nên các phương tiện chưa thể lưu thông trực tiếp từ cao tốc Bến Lức - Long Thành sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trong giai đoạn này, phương tiện từ miền Tây về phía Đông Nam Bộ sẽ rời cao tốc Bến Lức - Long Thành tại nút giao QL51, sau đó đi theo Quốc lộ 51 để tiếp tục hành trình đến khu vực TP Đồng Nai, sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Thị Vải, Vũng Tàu, Hồ Tràm và các tuyến giao thông khác.

Theo chiều ngược lại, phương tiện cũng sẽ vào cao tốc Bến Lức - Long Thành qua nút giao QL51.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, đi qua Tây Ninh, TP.HCM và TP Đồng Nai, được đầu tư quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Từ 0h ngày 1/10, dòng xe sẽ có thể lưu thông liên tục trên toàn tuyến, trong đó cầu Phước Khánh trở thành mắt xích hoàn thiện hành trình của dự án. Khi toàn tuyến được nối thông, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và mạng lưới giao thông khu vực TP Đồng Nai. Tuyến cao tốc tạo thêm hành lang kết nối giữa miền Tây, TP.HCM và Đông Nam Bộ, đồng thời hỗ trợ liên kết các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển và các đầu mối giao thông lớn trong khu vực. Trong bối cảnh sân bay Long Thành cùng hệ thống cao tốc, quốc lộ và cụm cảng biển đang được đầu tư, hoàn thiện, việc đưa cao tốc Bến Lức - Long Thành vào khai thác toàn tuyến sẽ bổ sung thêm một phương án kết nối vận tải hành khách và hàng hóa giữa các khu vực.