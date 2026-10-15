Ngắm các nữ chiến sĩ Công an Hà Nội duyên dáng tỏa sáng trong Ngày hội 'Áo dài - Dân vũ'

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức hội thi ghi nhận, biểu dương những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm của đội ngũ nữ cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời khẳng định Ngày hội là hoạt động văn hóa ý nghĩa, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, sự năng động, tự tin và tinh thần đoàn kết của phụ nữ Công an Thủ đô

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức hội thi tặng hoa các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an; đồng chí Lê Kim Anh, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thị Quế, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tặng hoa cho các thành viên Ban Giám khảo gồm: Nhà báo, chuyên gia truyền thông Ngô Bá Lục; nhà thiết kế thời trang, Hoa hậu Việt Nam năm 2010 Đặng Thị Ngọc Hân và Đại tá Nguyễn Thị Quế, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cùng Thiếu tướng Ngô Hoài Thu tặng hoa cho đại diện 21 Cụm thi đua tham gia hội thi

Ca sĩ Minh Vương cùng vũ đoàn thể hiện các ca khúc sôi động trước khi diễn ra phần thi của các Cụm Thi đua

Không còn khoác lên mình bộ quân phục nghiêm trang, các nữ chiến sĩ tự tin tỏa sáng trong tà áo dài truyền thống

Duyên dáng tà áo dài Việt Nam trên vai người nữ chiến sĩ Công an Thủ đô

Vẻ đẹp nền nã, thanh lịch trong các trang phục dân tộc

Mỗi tà áo dài là một sắc màu, tôn lên nét đẹp đài các, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam

Rạng rỡ và thướt tha – vẻ đẹp đằm thắm của phụ nữ Công an Hà Nội tại Ngày hội “Áo dài - Dân vũ”

Tà áo dài thướt tha tung bay trong không khí sôi nổi của ngày hội mừng 20/10

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét mềm mại của tà áo dài và khí chất kiên cường của người nữ chiến sĩ

Thướt tha trong từng bước đi, các thí sinh mang đến phần trình diễn đầy lôi cuốn và tự tin

Sắc màu rực rỡ thắp sáng không gian Ngày hội tại trụ sở Công an TP Hà Nội

Những bóng hồng Công an Hà Nội tự tin khẳng định vị thế và hình ảnh đẹp trong ngày hội

Sức hút đến từ sự kết hợp giữa nét dịu dàng của phụ nữ và nét uy nghiêm của chiến sĩ Công an

Màn trình diễn áo dài mang đến sự đa dạng, phong phú về kiểu dáng và màu sắc

Các thí sinh đầu tư chỉn chu từ trang phục đến phụ kiện kết hợp

Những hoạ tiết tinh tế trên tà áo dài tôn lên nét sang trọng và quý phái

Màn trình diễn áo dài được dàn dựng công phu, sáng tạo của các Cụm thi đua

Sự chuẩn bị chu đáo mang đến những phần thi mãn nhãn và đầy cảm xúc

Sự kết hợp khéo léo giữa nét truyền thống và hơi thở thiết kế hiện đại

Hơn 250 hội viên phụ nữ cùng nhau tạo nên không khí ngày hội tràn ngập niềm vui và sức sống

Các Cụm thi đua sát cánh bên nhau, tạo nên sức mạnh đoàn kết của Phụ nữ Công an Hà Nội

Tà áo dài kết hợp hoa văn độc đáo và đại ngàn hùng vĩ.

Sắc đỏ rực rỡ của thổ cẩm hòa cùng sắc xanh Công an nhân dân, tôn vinh hình ảnh người nữ chiến sĩ gần dân

Mỗi trang phục là một câu chuyện văn hóa, thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc

Sự phong phú về trang phục thể hiện sự chuẩn bị công phu, tâm huyết của các đơn vị

Những dấu ấn khó quên từ sự kết hợp hài hòa giữa áo dài truyền thống và trang phục các dân tộc

Nét đẹp truyền thống là điểm tựa để phụ nữ Công an Thủ đô tự tin hội nhập và phát triển

Khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của nữ chiến sĩ trên sân khấu Ngày hội “Áo dài - Dân vũ”

Những tràng pháo tay không ngớt dành cho phần thi trang phục đầy sáng tạo và ấn tượng

Sự chỉn chu trong từng trang phục thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình yêu nghệ thuật của các đội thi

Bức tranh toàn cảnh về sự duyên dáng, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết của những nữ Công an Hà Nội