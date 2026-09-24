Ngắm bán tải REEV VinFast VF Wild bản tiền thương mại

Bán tải VinFast VF Wild tiếp tục được trưng bày tại một vài đại lý tại Việt Nam. Mẫu bán tải đầu tiên của thương hiệu Việt sẽ sử dụng hệ truyền động REEV. Mẫu xe trưng bày vẫn đang là bản tiền thương mại, sẽ còn tiếp tục được hoàn thiện trong tương lai.

Các kích thước dài x rộng x cao của VF Wild lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Khoảng sáng gầm VF Wild ở mức 222 mm.

Thùng hàng của VF Wild có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.574 x 1.512 x 509 mm, tải trọng 750 kg. VF Wild cũng trang bị sẵn bậc bước chân lên xuống ở 2 bên thùng xe, cùng với cơ chế mở nắp thùng bằng khí nén.

Đuôi xe sở hữu thiết kế gọn gàng, sử dụng màu đen làm chủ đạo. Trên nắp thùng hàng có logo thương hiệu và dải trang trí hình cánh chim đặc trưng.

VinFast mô tả thiết kế của VF Wild tuân theo ngôn ngữ "Fluid Dynamism". Xe sở hữu nắp ca-pô cao, mặt ca-lăng dựng đứng. Dải trang trí hình cánh chim mạ crom ở đầu xe tạo thành đặc điểm nhận diện, trong khi cụm đèn chiếu sáng chính tích hợp xi-nhan được bố trí đặt dọc, nằm 2 bên đầu xe.

Cản trước dày dặn, hốc bánh mở rộng. VinFast VF Wild sử dụng mâm 18 inch kèm ốp khí động học. Bộ lốp theo xe có thông số 255/70R18.

Phiên bản tiền thương mại đang được trưng bày sở hữu khoang lái khá tối giản. Điểm nhấn trên táp-lô là màn hình trung tâm kích thước 10 inch.

Vô lăng đáy phẳng có thiết kế tương tự VF 8 thế hệ mới, trang bị các phím vật lý, tích hợp cần số điện tử, nút xoay chọn chế độ lái.

Phiên bản trưng bày không có đế sạc không dây. Tap-pi cửa được dập nổi các họa tiết mà VinFast mô tả là lấy cảm hứng từ địa hình đỉnh Fansipan.

Bộ ghế ngồi sử dụng chất liệu da pha nỉ. Ghế trước là loại thể thao. Hàng ghế thứ hai cung cấp khoảng để chân vừa đủ, được trang bị cửa gió điều hòa riêng.

Dưới nắp ca-pô VinFast VF Wild là động cơ xăng 1.5L. Tuy nhiên trên một mẫu REEV như VinFast VF Wild, động cơ xăng không truyền động đến các bánh xe, thay vào đó hoạt động như một máy phát điện để cấp năng lượng cho pin và motor điện khi cần.

VinFast VF Wild lúc này được công bố sở hữu công suất tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, dẫn động cầu trước. Gói pin dung lượng 46,4 kWh cho phép xe vận hành thuần điện hơn 250 km/lần sạc (theo chuẩn NEDC). Khi có sự tham gia của động cơ xăng, tầm hoạt động kết hợp của VF Wild được công bố có thể đạt trên 1.000 km.

VinFast cho biết VF Wild được trang bị trợ lý ảo 3.0 với khả năng nhân bản giọng nói, theo dõi sức khỏe pin, cập nhật phần mềm từ xa, giám sát và điều khiển xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch... Xe cũng được trang bị tính năng V2L, có thể cấp nguồn cho thiết bị gia dụng.

VinFast VF Wild có giá niêm yết 860 triệu đồng, tăng lên thành 872 triệu đồng ở tùy chọn màu Bạc. Khách hàng đặt cọc VF Wild đến ngày 30/9 đang được ưu đãi 61 triệu đồng.

Với việc là bán tải duy nhất trang bị hệ truyền động REEV, VinFast VF Wild được cho là có thể tạo ra những bất ngờ thú vị trên thị trường bán tải Việt Nam. Lúc này, Ford Ranger vẫn đang là cái tên sở hữu doanh số tốt nhất, theo sau là loạt bán tải Nhật Bản gồm Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max và Nissan Navara.