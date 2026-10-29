Ngắm ảnh gần 30 năm trước của Lý Hải - Thanh Thảo: Fan hâm mộ tha thiết mong ngày tái hợp

Lý Hải và Thanh Thảo vừa khiến nhiều khán giả bồi hồi khi cùng chia sẻ loạt ảnh chụp chung từ năm 1997. Diện mạo trẻ trung cùng phong cách ăn mặc cá tính của hai nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, gợi nhớ thời cả hai là cặp song ca quen thuộc, cùng chạy show khắp nơi và ra mắt nhiều album được yêu thích.

Nổi bật trong bộ ảnh chụp năm 1997, Thanh Thảo thu hút với mái tóc buộc cao, gu ăn mặc cá tính cùng vẻ ngoài tràn đầy sức trẻ. Nữ ca sĩ khoác lên mình chiếc sơ mi caro dáng rộng phối cùng quần jeans và đôi giày đế dày. Ở các bức hình khác, cô diện trang phục denim đồng điệu cùng Lý Hải, mang lại hình ảnh vừa thân thuộc vừa nghịch ngợm.

Giọng ca Trọn đời bên em cũng xuất hiện với phong cách giản dị, khi là áo len trắng phối quần tối màu, khi lại khoác denim khỏe khoắn. Cả hai thoải mái tạo dáng, lưu lại nhiều khoảnh khắc thân thiết trước ống kính.

Lý Hải và Thanh Thảo trong những bức ảnh chụp chung năm 1997.

Khi chia sẻ lại những tấm hình cũ, Lý Hải không quên trêu chọc đồng nghiệp về phong cách thời trang từ thời trẻ: “Lý Hải và ca sĩ Thanh Thảo của ‘ngày hôm qua’. Đố cả nhà đoán thử năm nào nha? Từ xưa chị Thảo đã bắt trend thời trang tomboy, thời đó không biết có cái tên thời trang này chưa nữa”.

Với Thanh Thảo, loạt ảnh là dịp nhớ về những ngày đầu theo đuổi ca hát, khi cô và Lý Hải thường xuyên đồng hành trên sân khấu, cùng thực hiện các sản phẩm âm nhạc.

“Lâu lâu nhìn lại hình ảnh ngày xưa của anh Lý Hải và Thảo thấy nhớ ghê! Hồi đó, hai anh em chạy show khắp nơi, ra album nào cũng được khán giả yêu thích”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Khán giả dành nhiều lời khen cho nhan sắc thời thanh xuân...

...và mong muốn hai ca sĩ có ngày tái hợp.

Phía dưới bài đăng, vô số người hâm mộ đã để lại lời khen ngợi cho ngoại hình thời thanh xuân của cả hai. Phong cách cực chất, đặc biệt là mái tóc cùng lối phối đồ của Thanh Thảo, đã trở thành điểm nhấn được cư dân mạng liên tục nhắc đến. Nhiều khán giả cũng bày tỏ hy vọng hai nghệ sĩ sẽ có dịp cùng đứng chung sân khấu để thể hiện lại các bản hit từng gắn liền với tên tuổi họ.

Phong cách thời trang cực "chất" của Lý Hải và Thanh Thảo một thời.

Cuối thập niên 1990, Lý Hải và Thanh Thảo là cặp song ca quen thuộc với người yêu nhạc. Cơ duyên hợp tác đến từ những lời mời thực hiện album băng cassette. Từ đó, hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành trong nhiều dự án, để lại dấu ấn qua các ca khúc như Giã từ em, Mưa nắng cuộc tình, Nhớ kỷ niệm chúng ta.

Sau gần 30 năm, mỗi người đều đã có những hướng đi riêng trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Lý Hải chuyển hướng sang làm phim và gặt hái thành công lớn với chuỗi phim điện ảnh Lật mặt. Trong khi đó, Thanh Thảo vẫn tiếp tục duy trì đam mê âm nhạc và tham gia các hoạt động ca hát.

Sinh năm 1977, Thanh Thảo được khán giả biết đến với biệt danh “búp bê”, gắn với các ca khúc như Búp bê con trai, Ôi tình yêu... Những năm gần đây, cô chủ yếu sống tại Mỹ cùng gia đình, đồng thời tiếp tục gắn bó với sân khấu.