Tối 25/11, họa sĩ Đặng Thanh Huyền khai mạc triển lãm cá nhân thứ ba mang tên Nơi những dòng chảy gặp nhau tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Sau dấu ấn từ Hương sắc Hà Thành và Nơi thời gian chậm lại (tháng 3/2025), lần trở lại này của nữ họa sĩ mang đến 54 bức tranh hoàn toàn mới, trải dài từ chân dung, phong cảnh đến những thử nghiệm mang tính trừu tượng.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về nguồn cảm hứng sáng tác, họa sĩ Thanh Huyền nói nó đến từ những điều giản dị nhất, chỉ một ánh mắt hay nụ cười thoáng qua nhưng đủ sức để lại ấn tượng sâu sắc, thôi thúc cô chuyển tải vào tác phẩm.

Hầu hết các tác phẩm trong triển lãm đã được sưu tầm.

Các bức tranh trong triển lãm xoay quanh những câu chuyện đời thường nhất mà giữa nhịp sống hối hả, người ta dễ vô tình lướt qua. Qua đó, cô muốn gửi gắm thông điệp, hãy sống chậm lại để lắng nghe cảm xúc của chính mình và những người xung quanh. Đôi khi chỉ một ánh nhìn, một cử chỉ nhỏ cũng mang giá trị lớn lao và đọng lại rất lâu trong ký ức. Đó đều là những cảm xúc bình dị nhưng xứng đáng được chúng ta nâng niu, trân trọng.

Khái niệm "sống chậm" có thể khó định nghĩa rạch ròi nhưng với Thanh Huyềnh, đó đơn giản là sự quan tâm hơn đến thế giới nội tâm của bản thân và những người quanh mình. Đó là khi chúng ta tinh tế nhận ra sự ấm áp trong ánh mắt người thân, hay thậm chí là cái nhìn trìu mến từ một người xa lạ trên đường – những khoảnh khắc tưởng chừng thoáng chốc nhưng lại neo đậu rất lâu trong tâm trí người nghệ sĩ.

Dù đây là lần thứ ba tổ chức triển lãm, Thanh Huyền không hề cảm thấy áp lực về đề tài hay thông điệp truyền tải. Bởi lẽ, cầm cọ chính là khoảng thời gian cô được thư giãn nhất. Hội họa gắn liền với đam mê thuần khiết, là nơi giúp cô thả lỏng hoàn toàn và được sống chân thật nhất với chính mình.

Trong hành trình xê dịch dọc theo dòng sông Mekong từ Việt Nam sang Campuchia, điều để lại dấu ấn đậm nét nhất trong cô chính là đôi mắt của những em bé Campuchia. Ánh mắt ấy vừa trong trẻo, dễ thương lại vừa gần gũi và trìu mến đến lạ. Cảm xúc đó đã thôi thúc cô vẽ nên loạt chân dung dành riêng cho các em.

Các tác phẩm của họa sĩ Thanh Huyền giúp người xem có thể "sống chậm, chữa lành".

Chia sẻ với phóng viên, họa sĩ Bình Chương cho rằng, Thanh Huyền là một người phụ nữ có nội lực mạnh mẽ và tình yêu sâu sắc dành cho cuộc sống. Cô yêu gia đình, thích chăm sóc con cái, đam mê du lịch và luôn rung động trước cái đẹp. Đặc biệt, hội họa chính là niềm đam mê lớn nhất của cô. Dù xuất phát điểm từ Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Thanh Huyền vẫn quyết học tiếp ở Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam để hoàn thiện thêm về nghề.

Triển lãm đến hết ngày 29/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

"Ở lần triển lãm trước, mảng tranh chân dung của Huyền đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Giữa bối cảnh ít người theo đuổi dòng tranh này, việc cô tạo dựng được một phong cách riêng biệt và độc đáo đã là một thành công rất lớn. Thế nhưng, thật bất ngờ khi lần này Huyền lại trình làng một bộ tác phẩm chuyên về phong cảnh – từ cảnh biển, những vùng đất cô từng đi qua và sinh sống, cho đến góc phố thân quen.

Có thể thấy bên trong Huyền luôn tràn đầy nội lực và tình yêu cái đẹp, thôi thúc cô phải bộc lộ ra ngoài như một nhu cầu tự thân. Chính điều đó đã mang lại cho tranh của cô bảng màu tươi sáng cùng lối bút pháp phóng khoáng, thoải mái.

Tôi thực sự nể phục một người phụ nữ như Huyền. Thông thường, phụ nữ sau khi sinh con dễ rơi vào vòng xoáy bận rộn, trầm cảm hay những áp lực tâm lý thường gặp. Thế nhưng, Huyền đã vượt qua tất cả một cách nhẹ nhàng. Có lẽ, hội họa vừa là sự cứu rỗi, vừa là nhu cầu tự thân đích thực của cô. Và khi sáng tác xuất phát từ nhu cầu tự thân chân thật nhất, đó mới chính là lao động nghệ thuật đúng nghĩa", hoạ sĩ Bình Chương chia sẻ.

Triển lãm Nơi những dòng chảy gặp nhau mở cửa đón công chúng tham quan đến hết ngày 29/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Ảnh, video: T.Lê