Ngắm 10 nữ sinh đẹp nhất Học viện Báo chí, nghe họ chia sẻ châm ngôn sống 'cực chất'

Là hình ảnh đại diện cho những nữ sinh Học viện Báo chí, Top 10 cuộc thi Press Beauty 2018 đã khiến người xem mê mẩn với bộ ảnh trong trang phục dạ hội. Không những thế, các cô gái còn thể hiện học thức và sự thông minh qua quan điểm sống, ước mơ rất đẹp.

Press Beauty là một cuộc thi sắc đẹp đã trở thành thương hiệu của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ cái nôi này đã ươm mầm cho rất nhiều người đẹp nổi tiếng bước tiếp. Điển hình nhất gần đây phải kể đến Á hậu Tú Anh hay người đẹp Thanh Tú từng ghi dấu trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Năm nay, sau vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn ra được Top 10 cô gái xinh đẹp và tài năng nhất lọt vào đêm chung kết. Mới đây, những cô gái xinh đẹp nhất của cuộc thi đã có cùng nhau thực hiện bộ ảnh vô cùng lộng lẫy, quyến rũ và trưởng thành trong trang phục dạ hội.

Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh của các bạn Top 10 Press Beauty 2018 trong đầm dạ hội lộng lẫy:

Hoàng Thị Tú Uyên, lớp Xã hội học K36. Ước mơ: Biên tập viên truyền hình. Châm ngôn sống: Điều quan trọng không phải vị trí ta đang đứng, mà là hướng ta đang đi.

Nguyễn Thu Trang, lớp Truyền hình K35A2. Ước mơ: Trở thành biên tập viên giỏi. Châm ngôn sống: Cuộc sống chỉ mang lại cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là do chúng ta trải nghiệm thế nào với nó.

Vũ Quỳnh Nga, lớp Xã Hội Học K35. Châm ngôn sống: Hãy sống như mình muốn, hãy làm những điều mình thực sự yêu thích, còn lại thì dành cho trái tim dẫn đường.

Đinh Ngọc Huyền, lớp Báo chí K36. Châm ngôn sống: Do not go with the flow, Be the flow (đừng đi theo trào lưu mà hãy là người tạo ra trào lưu).

Nguyễn Hoài Phương Anh, lớp Triết học K37. Chiều cao: 1m75, số đo ba vòng: 92-64-99. Châm ngôn sống: Luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của mình. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn người đương thời hay người đi trước. Hãy cố để làm tốt hơn chính mình

Nguyễn Hồng Ngọc, lớp Quảng cáo K35. Số đo ba vòng: 1m59, 85-61-92. Châm ngôn sống: Muốn thực hiện được những việc lớn, thì phải sống như không bao giờ chết được.

Nguyễn Minh Anh, lớp Báo chí K36. Số đo ba vòng: 80-65-83. Ước mơ của cô bạn là trở thành biên tập viên trong tương lai và có cửa hàng kinh doanh. Châm ngôn sống: Look like a girl, think like a man, work like a boss, act like a lady (hãy giữ vẻ ngoài của một công chúa, làm việc như một người đàn ông, suy nghĩ như một nhà lãnh đạo và cư xử như một người đàn bà).

Trần Ngọc Lâm, lớp Báo in K34A1. Số đo ba vòng: 1m69, 80 -62-85. Lâm cho biết, ước mơ của cô là trở thành biên tập viên truyền hình. Cô bạn quan niệm: Cơ hội là do chúng ta tạo ra và nắm lấy.

Nguyễn Thùy Dương, lớp: Quan hệ chính trị & Truyền thông quốc tế K35A1. Chiều cao: 1m63, số đo ba vòng: 82-59-87. Châm ngôn sống: ” Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu”.

SBD 04: Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Lớp: Văn hóa phát triển k36. Số đo ba vòng: 1m60, 86-61-88. Châm ngôn sống: Thất bại là mẹ thành công!

Tùng Chi