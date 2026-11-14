Nga yêu cầu Phần Lan rời khỏi NATO và rút quân khỏi các nước Baltic

Để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, Nga yêu cầu Phần Lan rút khỏi NATO và từ chối triển khai các căn cứ của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương tại các quốc gia Baltic. Thông tin này được báo Bild đăng tải

Theo bài báo, các đại diện Nga đã đưa ra những điều kiện khắt khe cho một "trật tự an ninh châu Âu mới" trong các cuộc đàm phán không chính thức nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine tại Abu Dhabi.

Kế hoạch của Nga bao gồm việc từ chối cho phép NATO đặt căn cứ quân sự tại Estonia, Latvia và Lithuania, cũng như việc Phần Lan phải rút ra khỏi Liên minh.

Tuy nhiên Phần Lan đã bác bỏ những yêu cầu nói trên. Theo Bộ trưởng Quốc phòng nước này - ông Antti Gäkkänen, việc Phần Lan rút khỏi NATO không thể là chủ đề đàm phán.

"Chúng ta thấy rõ ràng rằng Nga không nghiêm túc trong các cuộc đàm phán hòa bình, mà thay vào đó đang mở rộng những yêu sách của mình vượt ra ngoài cuộc chiến ở Ukraine - nhằm thay đổi cấu trúc an ninh châu Âu theo hướng có lợi hơn cho họ", ông Gäkkänen nói.

Ngoài ra các yêu cầu của Nga bao gồm việc bảo toàn lãnh thổ của Ukraine đang bị họ chiếm giữ và giành toàn bộ vùng Donbas. Ukraine cũng cần được hưởng quy chế không liên kết và từ chối gia nhập NATO.

Theo kế hoạch này, các cảng Odessa và Mykolaiv được đề xuất "phi quân sự hóa" để Ukraine không thể sử dụng chúng làm căn cứ hải quân mà chỉ thuần túy phục vụ thương mại.

Chính quyền Nga cũng lo ngại về Moldova, Moskva đề xuất biến lãnh thổ này trở thành một nước cộng hòa liên bang bao gồm cả Moldova, cũng như khu vực tự trị Gagauzia và vùng ly khai Transnistria chưa được công nhận.

Trong trường hợp nước này gia nhập EU, Nga đề xuất Transnistria và Gagauzia nên được trao cơ hội tổ chức trưng cầu dân ý về độc lập và sau đó có thể là sáp nhập vào Nga.

Với những yêu cầu trên của Nga, rõ ràng khả năng thành công của cuộc đàm phán hòa bình tại Abu Dhabi có xác suất bằng không, bởi nhiều vấn đề nằm ngoài khả năng quyết định của Ukraine hay NATO và rất khó chấp nhận với các bên liên quan.