Hướng Kharkiv

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra tại khu vực đông bắc tỉnh Kharkiv. Các đơn vị Nga đang tiến hành những đòn tập kích chính xác nhằm vào các khu vực tập trung lớn của lực lượng Ukraine, vốn vẫn chưa từ bỏ nỗ lực phá vòng vây.

Trên hướng Liptsy, các kíp chiến đấu TOS-1A Solntsepyok tích cực tập kích các vị trí của Ukraine. Lực lượng Nga đạt bước tiến gần Alisovka và Vysokaya Yaruga.

Trên hướng Volchansk, lực lượng Ukraine sử dụng xe bọc thép có xe tăng yểm trợ đã một lần nữa tìm cách phá vòng vây từ bên trong, gần Nefyodovka. Sau các đòn tập kích hỏa lực tổng hợp, nỗ lực này đã bị ngăn chặn và lực lượng Ukraine bị đẩy lùi.

Trên hướng Veliky Burluk, quân đội Nga tiến công gần Kreidyanka và Kolodeznoye. Tổng mức tiến quân đạt tới 500 m.

Hướng Zaporozhye

Tại khu vực phía bắc, các đơn vị xung kích Nga tiếp tục tiến về phía tây Zorevka. Lực lượng Nga cũng tiếp tục xuyên vào tuyến phòng thủ, mở rộng đà tiến công về phía Barvinovka.

Các kíp pháo binh và lực lượng vận hành UAV đã phá hủy 3 phương tiện, một hệ thống robot mặt đất, 9 điểm điều khiển UAV, 46 ăng-ten của Vệ binh Quốc gia Ukraine (NSU) và 2 trạm liên lạc vệ tinh Starlink.

Ở phía tây Lesnoye, các đơn vị Nga tiếp tục lần lượt phát hiện và chiếm giữ các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine, mở rộng vùng kiểm soát và gây khó khăn cho việc đưa lực lượng dự bị tiếp cận. Các đơn vị Nga đã chiếm giữ liên tiếp nhiều cứ điểm, duy trì sức ép lên tuyến phòng thủ Ukraine.

Ở phía tây Rovnoye và Kopani, các đơn vị Nga tiếp tục phát triển những kết quả đã đạt được, chiếm thêm các cứ điểm và từng bước phá vỡ hệ thống chỉ huy, điều hành của các đơn vị Ukraine.

Các hoạt động tiến công đang phát triển ở phía bắc Yegorovka và phía tây Chervona Krynytsia, nơi các đơn vị xung kích tiếp tục tiến lên và lần lượt chiếm giữ các cứ điểm. Những kết quả đạt được cho phép duy trì sức ép lên tuyến phòng thủ và phát triển hoạt động tiến công tại các khu vực lân cận.

Hướng Sumy

Các đơn vị xung kích thuộc Cụm quân Sever tiếp tục tiến công tại tỉnh Sumy. Phía Ukraine không tiến hành hoạt động chủ động nào mà tập trung củng cố các vị trí phòng thủ trên những tuyến tiếp cận thành phố Sumy.

Không quân, pháo binh và các kíp vận hành UAV Nga đã tập kích các khu vực tập trung nhân lực và trang thiết bị của các đơn vị Ukraine tại Sumy, Khoten, Kiyanitsa, Malaya Rybitsa, Velikaya Rybitsa và Tolstodubovo.

Tại huyện Sumy, các nhóm xung kích của các đơn vị Nga đang giao tranh bằng vũ khí bộ binh gần Kiyanitsa và Khoten.

Tại huyện Shostka, các đơn vị Nga đã kiểm soát Ulanovo và tiếp tục tiến công gần Tolstodubovo.

Tại huyện Krasnopolye, giao tranh ác liệt đang diễn ra gần Stepok.