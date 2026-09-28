Hướng Zaporozhye

Tại khu vực phía bắc, các đơn vị Nga tiếp tục tiến công về phía tây Zorevka. Các kíp pháo binh và lực lượng vận hành UAV đã phá hủy một lựu pháo M777, 4 xe bán tải, 2 xe địa hình ATV và 3 hệ thống robot mặt đất tại các khu vực Vasilkovskoye, Gavrilovka, Malinovka, Kolomiytsevo, Novokasyanovka và Dobropasovo.

Phía tây bắc Zarnitsa, các đơn vị xung kích Nga tiếp tục chọc thủng tuyến phòng thủ Ukraine, lần lượt kiểm soát các cứ điểm kiên cố. Phía tây Lesnoye, các đơn vị Nga tiếp tục đánh chiếm các cứ điểm phòng thủ kiên cố, cắt đứt các tuyến tiếp cận của các nhóm quân Ukraine. Các kíp pháo binh và lực lượng vận hành UAV đã phá hủy một hệ thống robot mặt đất và 13 ăng-ten của Vệ binh Quốc gia Ukraine (NSU) gần Obshcheye. Hai hầm trú ẩn cũng bị phá hủy một phần.

Phía tây Rovnoye và Kopani, các đơn vị Nga tiếp tục đánh chiếm các cứ điểm của Ukraine. Các đơn vị xung kích Nga tiếp tục xuyên phá tuyến phòng thủ Ukraine, tiến về phía tây Chervona Krynytsia và Novosyolovka. Các nhóm xung kích lần lượt kiểm soát các cứ điểm.

Hướng Slavyansk

Tình hình tại đây vẫn căng thẳng. Các đơn vị Ukraine đang tìm cách gây sức ép, dựa vào những kết quả đạt được tại khu vực do Cụm quân phía Tây phụ trách. Xuất phát từ Orekhovatka, lực lượng Ukraine tìm cách tạo chỗ đứng tại Rai-Aleksandrovka và tiến vào thung lũng hướng về Kaleniki. Một mũi phản công qua Krivaya Luka cũng hướng tới Kaleniki. Cho đến nay, kết quả đạt được còn hạn chế, nhưng ý đồ của Ukraine đã khá rõ ràng. Động thái này buộc Nga phải điều lực lượng khỏi cuộc giao tranh tại Nikolayevka.

Các đơn vị Ukraine tiếp tục tìm cách thâm nhập theo những nhóm nhỏ dọc tuyến đường Krasny Liman - Yampol. Hoạt động chủ yếu tập trung vào các nhóm bộ binh nhỏ, tìm cách tận dụng từng khu vực địa hình có rừng để tiến về phía thành phố.

Theo các đánh giá hiện có, tình hình khó khăn tại khu vực phía bắc đang tạo thêm rủi ro đối với việc phát triển chiến dịch tiến công theo hướng cụm đô thị Slavyansk - Kramatorsk. Việc đồng thời tiến hành các hoạt động tích cực trên nhiều hướng lớn trở nên phức tạp do phải tính đến sức ép từ phía Ukraine ở các hướng bắc và đông bắc.

Các đơn vị Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động tiến công, tìm cách đẩy lực lượng Nga vượt qua sông Zherebets. Một số nhóm quân Nga đang gặp khó khăn khi rút qua sông, đồng thời cố gắng duy trì các vị trí ở bờ phía tây. Các đơn vị Nga vẫn giữ một số vị trí tại các khu vực Ivanovka và Zarechnoye.

Mặc dù tình hình đã có phần ổn định tại một số khu vực, phía Ukraine vẫn tiếp tục tìm cách tiến công theo các nhóm nhỏ và củng cố tại những vị trí mới.