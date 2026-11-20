Một phụ nữ suýt bị chiếc xe buýt cán trúng sau khi ngã khỏi xe máy xuống một con đường đông đúc ở Mexico.

Đoạn clip lan truyền vào ngày 18/11 cho thấy vụ tai nạn xảy ra trên Đại lộ Oceania gần đường Damasco thuộc khu phố Romero Rubio của thành phố Mexico.

Người lái xe máy cố gắng lách vào một khe hẹp bên cạnh chiếc xe buýt chở khách màu tím trước khi mất lái và va chạm với phương tiện.

Người phụ nữ suýt bị bánh xe buýt cán trúng. Ảnh cắt từ clip/Graw11

Cả hai người ngã xuống đường, mũ bảo hiểm của người phụ nữ văng ra, khiến đầu cô chỉ cách bánh sau của xe buýt vài centimet.

Tài xế xe buýt phanh gấp và vội vàng chạy đến giúp đỡ người bị ngã. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Cả hai người đều sống sót sau vụ va chạm và có thể đứng dậy, mặc dù mức độ thương tích của họ vẫn chưa được xác nhận.